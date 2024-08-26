Результаты тестов

Google увеличил емкость аккумуляторов на Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL, а также добавил более эффективный процессор Tensor G4, чтобы помочь обоим флагманам работать дольше. Однако в тесте аккумулятора смартфоны все равно "не впечатляют" своим временем работы, как говорят первые обозреватели. Зато у них есть другое преимущество: они греются значительно меньше, чем ближайшие конкуренты.

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Серия тестов проверяла то, насколько быстро разрядится батарея, а также насколько сильно нагреется смартфон. Для этого взяли прошлогодний Pixel 8 Pro, нынешние Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL, а также OnePlus 12, Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max. Температурные показатели снимались через разные промежутки времени, чтобы увидеть текущую температуру устройств.

Первым выключился Pixel 8 Pro , который проработал всего 8 часов и 39 минут. Однако он имел вторую самую низкую температуру среди всех флагманов, которые участвовали в этом тесте, – 41,2 градуса по Цельсию.

, который проработал всего 8 часов и 39 минут. Однако он имел вторую самую низкую температуру среди всех флагманов, которые участвовали в этом тесте, – 41,2 градуса по Цельсию. Pixel 9 і Pixel 9 Pro XL оснащены аккумуляторами емкостью 4700 и 5060 миллиампер-часов соответственно. Но несмотря на эту разницу оба смартфона выключились почти одновременно, проработав 10 часов и 25 минут, что является значительным достижением по сравнению с выносливостью Pixel 8 Pro. Интересно отметить, что обе эти модели имели самую низкую температуру среди всех протестированных устройств – 40,9 градуса по Цельсию. При этом базовый Pixel 9 достиг этого результата, будучи единственной моделью от Google этого года, которая поставляется без камеры испарения.

і оснащены аккумуляторами емкостью 4700 и 5060 миллиампер-часов соответственно. Но несмотря на эту разницу оба смартфона выключились почти одновременно, проработав 10 часов и 25 минут, что является значительным достижением по сравнению с выносливостью Pixel 8 Pro. Интересно отметить, что обе эти модели имели самую низкую температуру среди всех протестированных устройств – 40,9 градуса по Цельсию. При этом базовый Pixel 9 достиг этого результата, будучи единственной моделью от Google этого года, которая поставляется без камеры испарения. И если мы уже упомянули о камерах испарения, то аналогичная система охлаждения Galaxy S24 Ultra не помешала ему достичь жарких 50,4 градуса по Цельсию. К счастью, эти высокие температуры не показали негативного влияния на выносливость аккумулятора, поскольку он продержался 10 часов и 47 минут.

не помешала ему достичь жарких 50,4 градуса по Цельсию. К счастью, эти высокие температуры не показали негативного влияния на выносливость аккумулятора, поскольку он продержался 10 часов и 47 минут. iPhone 15 Pro Max превзошел всех своих конкурентов, проработав 11 часов и 44 минуты. Его температура поднялась до 44,6 градуса.

Стоит отметить, что в похожем тесте, который проверял игровую производительность Pixel 9 Pro XL, смартфон не превышал 37 градусов по Цельсию, что является невероятно хорошим показателем. Но он разочаровал невысокой производительностью: процессор Tensor G4 был медленнее, чем двухлетний Tensor G2 во время запуска Genshin Impact.