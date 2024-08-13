Презентация началась с короткой демонстрации возможностей искусственного интеллекта Gemini, сразу давая нам понять, что все будет вращаться именно вокруг этой технологии. В ролике нам показали главные функции помощника, которой заменил Google Assistant – те, о которых мы уже знали. После этого на сцену вышел руководитель аппаратного обеспечения Google Рик Остерлох.

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Обновление искусственного интеллекта

Компания заявляет, что теперь она ставит искусственный интеллект буквально в центр Android, который установлен на миллионах устройств по всему миру – не только серии Pixel. Компания хочет сделать Gemini доступным для всех на каждом телефоне. Модель Gemini Nano будет интегрирована в систему для того, чтобы облегчить свою жизнь – писать тексты, вдохновляться, генерировать идеи, помогать в организации времени, создавать плейлисты под разные потребности и настроения и многое другое. При этом скорость работы теперь намного быстрее – некоторые задачи занимают считанные секунды.

Другие ведущие продемонстрировали некоторые возможности ИИ прямо на сцене. К сожалению, без неудобств не обошлось: при попытке дать искусственному интеллекту задание по распознаванию текста ИИ дважды отказывался это сделать, но все успешно заработало на другом устройстве. Gemini получил запрос с помощью картинки и голосового вопроса и выдал ответ, пользуясь данными, сохраненными в записной книжке Google Keep. Он умеет взаимодействовать с различными типами контента и извлекать информацию из различных ваших сервисов Google (и, возможно, позже из других приложений)

В другом примере продемонстрировали возможность понимать, что демонстрируется на экране и выполнять различные задачи на основе этого – создать рецепт, подсказать что-то о вещи, которую вы видите и прочее.

Также вы сможете вести свободную беседу с Gemini, как с человеком, благодаря Gemini Live. Вам не нужно при этом постоянно нажимать на кнопку микрофона для начала записи фразы или каждый раз говорить "Окей, Google". Это похоже на то, что мы видели в случае ChatGPT. Для начала нам продемонстрировали различные голоса, доступные для озвучивания реплик ИИ. После этого Дженни Блэкберн, вице-президент по UX, Gemini и Google Assistant, провела "живой" разговор с ИИ, попросив его предоставить несколько идей для проведения времени с гостями. При этом она постоянно продолжала диалог и дополняла свои запросы – ответы поступали с учетом предыдущего содержания.



Функция Gemini Live / Фото Google

Все это будет доступно уже через "несколько недель" на всех смартфонах, но точную дату не называют. Функция Gemini Live (живое общение) будет сначала доступна на английском для подписчиков Gemini Advanced.

Новая линейка телефонов Google Pixel 9 получит Gemini в качестве помощника по умолчанию вместо Google Assistant.

Также нам показали обновленное приложение погоды Pixel Weather на основе ИИ (предоставит индивидуальные погодные отчеты для вашего местонахождения прямо в верхней части нового приложения "Погода", чтобы вам не пришлось прокручивать кучу цифр) и функцию генерирования картинок прямо в смартфоне благодаря Pixel Studio . Pixel Studio позволит редактировать созданную картинку, менять ее стиль или отдельные элементы, накладывать текст, скачивать в высоком разрешении и многое другое без необходимости в новом генерировании – просто нажимайте кнопку "Обновить" и желаемые изменения будут внесены через несколько секунд. Вы можете делиться любыми изображениями, созданными в приложении, с помощью сообщений или непосредственно по электронной почте.

на основе ИИ (предоставит индивидуальные погодные отчеты для вашего местонахождения прямо в верхней части нового приложения "Погода", чтобы вам не пришлось прокручивать кучу цифр) и функцию генерирования картинок прямо в смартфоне благодаря . Pixel Studio позволит редактировать созданную картинку, менять ее стиль или отдельные элементы, накладывать текст, скачивать в высоком разрешении и многое другое без необходимости в новом генерировании – просто нажимайте кнопку "Обновить" и желаемые изменения будут внесены через несколько секунд. Вы можете делиться любыми изображениями, созданными в приложении, с помощью сообщений или непосредственно по электронной почте. В дополнение к созданию изображений или текста по требованию, Pixel 9 также сможет запоминать информацию с помощью Pixel Screenshots. Это функция искусственного интеллекта на устройстве, которая похожа на Recall от Microsoft, но вместо того, чтобы полагаться на постоянный мониторинг вашего устройства, она опирается только на сделанные вами скриншоты. Например, вы можете сфотографировать приглашение на вечеринку, а затем попросить Gemini напомнить о ней оповещением. В общем Pixel Screenshots позволяет вам больше не искать вручную ту или иную информацию в скриншотах, а просто спросить об этом у ИИ – он проанализирует всю вашу галерею скриншотов и найдет нужную информацию. Вам нужно лишь описать ее на естественном языке.



Функция Pixel Screenshots / Фото Google

Функция "Добавить меня" для камеры позволяет сфотографировать друзей, а затем добавить себя к ним, если вам некуда поставить камеру для группового снимка. Это работает так же, как и функция, позволявшая из нескольких снимков сделать один, где все получились хорошо – ИИ просто вырезает лицо человека из его удачного кадра и вставляет в финальный вариант.

Тем временем Magic Editor, встроенный инструмент для редактирования на базе ИИ на Android, теперь может предложить лучшие варианты кадрирования и даже расширить существующие изображения, заполнив детали с помощью генеративного ИИ, чтобы получить больше информации о месте события.

Наконец, новая функция "Переосмысление" позволит вам добавить такие элементы, как осенние листья или сделать траву более зеленой. Это улучшит ваши изображения, но размоет границу между тем, какие из ваших воспоминаний являются настоящими, а какие нет.

Конечно же, в комплекте Circle to Search.

Новая функция под названием "Заметки о звонках" автоматически сохраняет частное резюме каждого телефонного звонка, поэтому вы можете вернуться к стенограмме, чтобы позже быстро найти важную информацию со звонка, например, время встречи, адрес или номер телефона. Google отмечает, что функция работает полностью на устройстве, а это означает, что ничего не отправляется на серверы Google для обработки. И все участники звонка получат оповещение, если вы активировали Заметки звонка.

Google Pixel 9

Новый Google Pixel 9 раскрывали постепенно – через многочисленные перерывы на объяснение новых приложений, функций и аппаратного обеспечения. Но, будем честны, или и так все давно знали из-за постоянных утечек информации.

В линейке присутствуют новые модели. Теперь весь ряд выглядит так: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold .

. Прежде всего, важно отметить, что Pro и Pro XL фактически являются одним и тем же телефоном, но с разным размером экрана. XL также может заряжаться немного быстрее, но это все отличия.

Экран был обновлен: это OLED-дисплей Actua от Google, покрытый стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 . Компания продемонстрировала его прочность в видео, где смартфоны крутились в барабане вместе с ключами и другими повседневными вещами.

. Компания продемонстрировала его прочность в видео, где смартфоны крутились в барабане вместе с ключами и другими повседневными вещами. Начальная модель стала немного больше, чем раньше – 6,3 дюйма против 6,2 дюйма на Pixel 8. Модель Pro имеет те же размеры, а вот Pixel 9 Pro XL получит 6,8-дюймовый экран. Конечно же, частота обновления до 120 Гц.

Яркость выросла до 2 700 нит в базовой модели и до 3000 нит в двух старших.

Смартфоны получили новые процессоры Tensor G4 .

. Pixel 9 получает обновление оперативной памяти. 12 гигабайт для стандартного Pixel 9 (по сравнению с 8 гигабайтами у Pixel 8) и 16 гигабайт для обоих Pixel 9 Pro.

для стандартного Pixel 9 (по сравнению с 8 гигабайтами у Pixel 8) и для обоих Pixel 9 Pro. Клиенты могут выбирать внутреннюю память объемом от 128 ГБ до 1 ТБ.

Также есть новая испарительная камера, которая помогает охлаждать смартфоны и обеспечить лучшую стабильную работу, что очень важно, поскольку многие предыдущие телефоны Pixel имели проблемы с рассеиванием тепла.

Спутниковый SOS (привет, Apple) появляется на устройствах Pixel, и это первые устройства Android, которые его получат. Бесплатно в течение двух лет.

Аккумулятор немного больше, чем раньше, и может заряжаться до 55 процентов за 30 минут.

Смартфоны линейки Pixel 9 / Скриншоты 24 Канала

Все слитые ранее рендеры смартфонов оказались правдивыми. Смартфоны получили новый дизайн и плоскими рамками и камерой, которая теперь выполнена в форме округлого островка. Вместе с более тонким корпусом, сатинированными металлическими краями, Pixel 9 наконец выглядит как телефон, который может без стеснения показаться рядом с последними устройствами Samsung Galaxy или iPhone.

Камеры

Камеры базового Pixel 9 также были полностью обновлены. В дополнение к 50-мегапиксельному основному объективу появился новый 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив (по сравнению с 12-мегапиксельным в прошлом году), который может делать снимки с макрофокусировкой. В этом году 10,5-мегапиксельная фронтальная камера также получила автофокус — то, чего на удивление не было в прошлом. По крайней мере, вам больше не придется беспокоиться о размытых селфи.

В старших моделях Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL камера обновлена до 42-мегапиксельной системы автофокусировки с двумя пикселями. Система тройной задней камеры также была усовершенствована: основной датчик на 50 МП, ультраширокий датчик на 48 МП и телефото датчик на 48 МП.



Pixel 9 Pro или Pixel 9 Pro XL / Фото Google

Цена

Но за всю эту красоту и функциональность придется хорошо заплатить: цена Pixel 9 начинается от 799 долларов , что на 100 долларов больше, чем у Pixel 8.

, что на 100 долларов больше, чем у Pixel 8. Стоимость Pixel 9 Pro начинается от 999 долларов США, а Pixel 9 Pro XL – от 1099 долларов США.

Если вы покупаете более дорогой Pixel 9 Pro, Google предоставляет один бесплатный год премиум-плана Google One AI, который обычно стоит 19,99 доллара в месяц за доступ к облачному хранилищу на 2 терабайта и доступ к Gemini Advanced, что позволяет попробовать Gemini непосредственно в продуктах Google, таких как Gmail и Docs.



Все характеристики новых Pixel 9 / Фото Google

Из неприятных новостей – Google Pixel 9 поступит в продажу со старым Android, и сможет первым обновиться до следующей версии позже. Судя по всему, осенью.

Pixel 9 поставляется с обещанием семилетних обновлений операционной системы и обновлениями системы безопасности.