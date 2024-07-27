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Если вы использовали Waze в своем автомобиле, то знаете, что его главной функцией является система уведомлений об инцидентах. Пользователи могут обозначать опасности на дороге, включая аварии, лежачих полицейских и дорожные работы, чтобы предупредить других и сделать каждый маршрут более предсказуемым.

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Хотя Google Maps предлагает похожие возможности уже несколько лет, до сих пор сообщения об инцидентах были доступны только на мобильных устройствах .

. В начале этого месяца система уведомлений об опасности появилась в CarPlay.

А теперь и пользователи Android Auto получают возможность испытать полноценную функциональность услуги в Картах Google.

Водители смогут сообщать об опасности на дорогах начиная с Индии, где уже началось тестирование. Впоследствии функция распространится по всему миру, но Google не называет точных сроков.

Google Maps и Waze сейчас являются самыми популярными навигационными программами на Android Auto, а последняя предлагает поддержку сообщений о дорожных происшествиях еще с первой версии, доступной в автомобиле. Эта функция долгое время была основной причиной, почему пользователи выбирали Waze, а не Google Maps, поэтому Google, выпустив это обновление, может сделать Waze неактуальным.

Интерфейс Android Auto с Google Maps / Фото AutoEvolution

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Слухи о том, что Google может объединить Google Maps и Waze, ходили в сети годами, но поисковый гигант никогда публично не комментировал этот сценарий. Недавно Waze получил большое обновление на всех поддерживаемых платформах, благодаря чему появились предупреждения о лежачих полицейских и оповещения об объединяемых дорогах. Waze также включает улучшенную навигацию на кольцевых перекрестках и предупреждения о резких поворотах и снижении скорости. Вероятно, все это теперь следует ожидать и в Google Maps на Android Auto и других платформах.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.