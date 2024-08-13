Презентація почалася з короткої демонстрації можливостей штучного інтелекту Gemini, відразу даючи нам зрозуміти, що все буде обертатися саме довкола цієї технології. У ролику нам показали головні функції помічника, якій замінив Google Assistant – ті, про які ми вже знали. Після цього на сцену вийшов керівник апаратного забезпечення Google Рік Остерлох.

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Оновлення штучного інтелекту

Компанія заявляє, що тепер вона ставить штучний інтелект буквально в центр Android, який встановлений на мільйонах пристроїв по всьому світу – не лише серії Pixel. Компанія хоче зробити Gemini доступним для всіх на кожному телефоні. Модель Gemini Nano буде інтегрована в систему для того, щоб полегшити своє життя – писати тексти, надихатися, генерувати ідеї, допомагати в організації часу, створювати плейлісти під різні потреби і настрої та багато іншого. При цьому швидкість роботи тепер набагато швидша – деякі завдання займають лічені секунди.

Інші ведучі продемонстрували деякі можливості ШІ прямо на сцені. На жаль, без незручностей не обійшлося: під час спроби дати штучному інтелекту завдання з розпізнавання тексту ШІ двічі відмовлявся це зробити, але все успішно запрацювало на іншому пристрої. Gemini отримав запит за допомогою картинки та голосового питання і видав відповідь, користуючись даними, збереженими у нотатнику Google Keep. Він уміє взаємодіяти з різними типами контенту й витягувати інформацію з різних ваших сервісів Google (і, можливо, пізніше з інших додатків)

В іншому прикладі продемонстрували можливість розуміти, що демонструється на екрані й виконувати різні завдання на основі цього – створити рецепт, підказати щось про річ, яку ви бачите та інше.

Також ви зможете вести вільну бесіду з Gemini, як із людиною, завдяки Gemini Live. Вам не потрібно при цьому постійно натискати на кнопку мікрофона для початку запису фрази чи щоразу казати "Окей, Google". Це схоже на те, що ми бачили у випадку ChatGPT. Для початку нам продемонстрували різні голоси, доступні для озвучування реплік ШІ. Після цього Дженні Блекберн, віцепрезидентка із UX, Gemini і Google Assistant, провела "живу" розмову з ШІ, попросивши його надати кілька ідей для проведення часу з гостями. При цьому вона постійно продовжувала діалог і доповнювала свої запити – відповіді надходили з урахуванням попереднього змісту.



Функція Gemini Live / Фото Google

Все це буде доступне вже через "кілька тижнів" на всіх смартфонах, але точну дату не називають. Функція Gemini Live (живе спілкування) буде спочатку доступна англійською для передплатників Gemini Advanced.

Нова лінійка телефонів Google Pixel 9 отримає Gemini як помічника за замовчуванням замість Google Assistant.

Також нам показали оновлений додаток погоди Pixel Weather на основі ШІ (надасть індивідуальні погодні звіти для вашого місцезнаходження прямо у верхній частині нового додатку "Погода", щоб вам не довелося прокручувати купу цифр) та функцію генерування картинок прямо в смартфоні завдяки Pixel Studio . Pixel Studio дозволить редагувати створену картинку, змінювати її стиль чи окремі елементи, накладати текст, скачувати у високій роздільній здатності та багато іншого без потреби в новому генеруванні – просто натискайте кнопку "Оновити" і бажані зміни будуть внесені через кілька секунд. Ви можете ділитися будь-якими зображеннями, створеними в додатку, за допомогою повідомлень або безпосередньо електронною поштою.

на основі ШІ (надасть індивідуальні погодні звіти для вашого місцезнаходження прямо у верхній частині нового додатку "Погода", щоб вам не довелося прокручувати купу цифр) та функцію генерування картинок прямо в смартфоні завдяки . Pixel Studio дозволить редагувати створену картинку, змінювати її стиль чи окремі елементи, накладати текст, скачувати у високій роздільній здатності та багато іншого без потреби в новому генеруванні – просто натискайте кнопку "Оновити" і бажані зміни будуть внесені через кілька секунд. Ви можете ділитися будь-якими зображеннями, створеними в додатку, за допомогою повідомлень або безпосередньо електронною поштою. На додаток до створення зображень або тексту на вимогу, Pixel 9 також зможе запам'ятовувати інформацію за допомогою Pixel Screenshots. Це функція штучного інтелекту на пристрої, яка схожа на Recall від Microsoft, але замість того, щоб покладатися на постійний моніторинг вашого пристрою, вона спирається лише на зроблені вами скриншоти. Наприклад, ви можете сфотографувати запрошення на вечірку, а потім попросити Gemini нагадати про неї сповіщенням. Загалом Pixel Screenshots дозволяє вам більше не шукати вручну ту чи іншу інформацію в скриншотах, а просто запитати про це у ШІ – він проаналізує всю вашу галерею скриншотів і знайде потрібну інформацію. Вам потрібно лише описати її природною мовою.



Функція Pixel Screenshots / Фото Google

Функція "Додати мене" для камери дозволяє сфотографувати друзів, а потім додати себе до них, якщо вам немає куди поставити камеру для групового знімка. Це працює так само, як і функція, що дозволяла з кількох знімків зробити один, де всі вийшли добре – ШІ просто вирізає обличчя людини з її вдалого кадра і вставляє у фінальний варіант.

Тим часом Magic Editor, вбудований інструмент для редагування на базі ШІ на Android, тепер може запропонувати найкращі варіанти кадрування і навіть розширити існуючі зображення, заповнивши деталі за допомогою генеративного ШІ, щоб отримати більше інформації про місце події.

Нарешті, нова функція "Переосмислення" дозволить вам додати такі елементи, як осіннє листя або зробити траву зеленішою. Це покращить ваші зображення, але розмиє межу між тим, які з ваших спогадів є справжніми, а які ні.

Звісно ж, у комплекті Circle to Search.

Нова функція під назвою "Нотатки про дзвінки" автоматично зберігає приватне резюме кожного телефонного дзвінка, тож ви можете повернутися до стенограми, щоб пізніше швидко знайти важливу інформацію з дзвінка, наприклад, час зустрічі, адресу або номер телефону. Google зазначає, що функція працює повністю на пристрої, а це означає, що нічого не надсилається на сервери Google для обробки. І всі учасники дзвінка отримають сповіщення, якщо ви активували Нотатки дзвінка.

Google Pixel 9

Новий Google Pixel 9 розкривали поступово – через численні перерви на пояснення нових додатків, функцій і апаратного забезпечення. Але, будьмо чесні, чи й так усе давно знали через постійні витоки інформації.

У лінійці присутні нові моделі. Тепер весь ряд виглядає так: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL і Pixel 9 Pro Fold .

. Перш за все, важливо зазначити, що Pro і Pro XL фактично є одним і тим же телефоном, але з різним розміром екрана. XL також може заряджатися трохи швидше, але це всі відмінності.

Екран був оновлений: це OLED-дисплей Actua від Google, покритий склом Corning Gorilla Glass Victus 2 . Компанія продемонструвала його міцність у відео, де смартфони крутилися в барабані разом із ключами та іншими повсякденними речами.

. Компанія продемонструвала його міцність у відео, де смартфони крутилися в барабані разом із ключами та іншими повсякденними речами. Початкова модель стала трохи більшою, ніж раніше – 6,3 дюйма проти 6,2 дюйма на Pixel 8. Модель Pro має ті ж розміни, а от Pixel 9 Pro XL отримає 6,8-дюймовий екран. Звісно ж, частота оновлення до 120 Гц.

Яскравість зросла до 2 700 ніт у базової моделі та до 3000 ніт у двох старших.

Смартфони отримали нові процесори Tensor G4 .

. Pixel 9 отримує оновлення оперативної пам’яті. 12 гігабайтів для стандартного Pixel 9 (порівняно з 8 гігабайтами у Pixel 8) і 16 гігабайтів для обох Pixel 9 Pro.

для стандартного Pixel 9 (порівняно з 8 гігабайтами у Pixel 8) і для обох Pixel 9 Pro. Клієнти можуть вибирати внутрішню пам’ять об’ємом від 128 ГБ до 1 ТБ.

Також є нова випарна камера, яка допомагає охолоджувати смартфони й забезпечити кращу стабільну роботу, що дуже важливо, оскільки багато попередніх телефонів Pixel мали проблеми з розсіюванням тепла.

Супутниковий SOS (привіт, Apple) з’являється на пристроях Pixel, і це перші пристрої Android, які його отримають. Безплатно протягом двох років.

Акумулятор трохи більший, ніж раніше, і може заряджатися до 55 відсотків за 30 хвилин.

Смартфони лінійки Pixel 9 / Скриншоти 24 Каналу

Всі злиті раніше рендери смартфонів виявилися правдивими. Смартфони отримали новий дизайн і пласкими рамками та камерою, яка тепер виконана у формі округлого острівця. Разом із тоншим корпусом, сатинованими металевими краями, Pixel 9 нарешті виглядає як телефон, який може без сорому показатися поруч з останніми пристроями Samsung Galaxy або iPhone.

Камери

Камери базового Pixel 9 також були повністю оновлені. На додаток до 50-мегапіксельного основного об'єктива з'явився новий 48-мегапіксельний надширококутний об'єктив (у порівнянні з 12-мегапіксельним минулого року), який може робити знімки з макрофокусуванням. Цього року 10,5-мегапіксельна фронтальна камера також отримала автофокус — те, чого на диво не було в минулому. Принаймні, вам більше не доведеться турбуватися про розмиті селфі.

У старших моделях Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro XL камеру оновлено до 42-мегапіксельної системи автофокусування з двома пікселями. Система потрійної задньої камери також була вдосконалена: основний датчик на 50 МП, ультраширокий датчик на 48 МП і телефото датчик на 48 МП.



Pixel 9 Pro або Pixel 9 Pro XL / Фото Google

Ціна

Але всю цю красу й функціональність доведеться добре заплатити: ціна Pixel 9 починається від 799 доларів , що на 100 доларів більше, ніж у Pixel 8.

, що на 100 доларів більше, ніж у Pixel 8. Вартість Pixel 9 Pro починається від 999 доларів США, а Pixel 9 Pro XL – від 1099 доларів США.

Якщо ви купуєте дорожчий Pixel 9 Pro, Google надає один безкоштовний рік преміум-плану Google One AI, який зазвичай коштує 19,99 долара на місяць за доступ до хмарного сховища на 2 терабайти і доступ до Gemini Advanced, що дозволяє спробувати Gemini безпосередньо в продуктах Google, таких як Gmail і Docs.



Всі характеристики нових Pixel 9 / Фото Google

З неприємних новин – Google Pixel 9 надійде у продаж зі старим Android, і зможе першим оновитися до наступної версії пізніше. Судячи з усього, восени.

Pixel 9 поставляється з обіцянкою семирічних оновлень операційної системи і оновленнями системи безпеки.