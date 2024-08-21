Ключовий партнер Apple, компанія Foxconn Technology Group, розпочне збірку нових моделей iPhone 16 Pro і Pro Max на своєму заводі в Таміл-Наду, на півдні Індії, за кілька тижнів після їхнього глобального запуску цієї осені.

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За словами джерел, знайомих з цим питанням, Foxconn вже розпочала навчання тисяч робітників для дотримання виробничого графіку, щоб випустити пристрої якомога ближче до глобального дебюту.

Стратегія Apple щодо збільшення своїх виробничих потужностей в Індії набирає обертів з 2021 року. Це також робить Індію важливим центром для глобальних операцій Apple.

Хоча Китай продовжує виробляти більшість iPhone, Apple поступово розширює свою виробничу присутність в Індії, щоб зменшити ризики, пов'язані з геополітичною напруженістю у відносинах між Пекіном і Вашингтоном.

Роль Індії зросте

У фінансовому році, що завершився в березні 2024 року, Apple зібрала в Індії iPhone на суму 14 мільярдів доларів, що становить до 14% її світового виробництва. Очікується, що серія iPhone 16, включно зі стандартним iPhone 16 індійського виробництва, буде доступна в Індії в той самий день, що й глобальний реліз.

Інші партнери Apple в Індії, такі як Pegatron Corp. і Tata Group, також можуть почати виробництво Pro-версій iPhone 16. Ці моделі вищого класу, відомі своїми вдосконаленими функціями, такими як більші акумулятори, кращі камери та титанові корпуси, потребують спеціалізованих виробничих потужностей.

Очікується, що локальне виробництво моделей iPhone Pro в Індії допоможе Apple знизити ціни до 10% порівняно з імпортованими версіями, які обкладаються ввізним митом. Однак кінцеві ціни в Індії все одно будуть вищими, ніж на деяких міжнародних ринках через дорогий імпорт компонентів та місцеві податки.

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Хоча моделі Pro та Pro Max індійського виробництва в основному обслуговуватимуть експортні ринки, такі як Європа, Близький Схід та США, місцеве виробництво, ймовірно, сприятиме зростанню продажів на внутрішньому ринку, особливо під час прийдешнього сезону відпусток.