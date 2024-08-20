Новий колір iPhone 16 Pro може називатися "Desert Titanium"

Перші натяки на те, що iPhone отримає новий колір, з'явилися ще деякий час тому. Хоча це було буквально очевидно, оскільки Apple представляє нові кольори щороку, все ж ми не мали жодних підтверджень, що саме цей колір нам слід очікувати.

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На новому зображенні, поширеному в соціальних мережах, видно кільця об'єктива камери моделей iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max, які підтверджують припущення про те, що ми отримаємо новий бронзовий колір.



Кільця об'єктива камери моделей iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max показують новий колір корпусу смартфонів / Фото Majin Bu

Варто зазначити, що у інсайдера Majin Bu вельми пристойний послужний список, коли мова йде про витоки довкола Apple. Він описує новий колір як "пустельний титан" і каже, що це "щось на кшталт темного золота". Він також порівнює його з глибоким фіолетовим кольором iPhone 14 Pro, заявляючи, що колір буде "відносно дискретним і глибоким".



Можливий новий колір показали на концепті / Фото 9to5Mac

Новий колір iPhone 16 Pro "Пустельний титан" нібито замінить "Синій титан" з лінійки iPhone 15 Pro, а приєднаються до нього "Білий титан", "Чорний титан" і "Природний титан". Схоже, що цьогорічний "Чорний титан" буде набагато темнішим, а "Природний титан" матиме більш сірий відтінок.

Можлива дата презентації iPhone 16

Apple може провести свій захід уже 10 вересня, щоб анонсувати лінійку iPhone 16 та оновлений розумний годинник Apple Watch Series 10. Зазвичай Apple проводить свої заходи в першій половині вересня, тож ці чутки, імовірно, є правдивими, враховуючи минулі тенденції. У витоку фігурує скриншот запрошення на захід з написом "Готуйсь. На старт. Знімай." – слоган, який може вказувати на нову кнопку Capture Button, яка повинна відповідати за запуск камери та зйомку.

Ми також бачимо логотип компанії, виконаний у кольорі, що може бути новим кольором "Desert Titanium", що зайвий раз підтверджує те, про що ми говорили вище.



Запрошення на подію Apple / Фото Majin Bu

Як повідомляє Majin Bu, джерело цієї новини побажало залишитися невідомим, тож інформацію поки що не можна ніяк перевірити. Нам залишається лише очікувати на офіційне оголошення. Якщо названа дата є правдивою, то до презентації лишається всього три тижні, тож вже найближчим часом ми про все дізнаємось.

Чого ми очікуємо від презентації

Окрім смартфонів та годинників, компанія може також показати функції Apple Intelligence, які стануть доступними пізніше цього року, а не одразу під час запуску.

Також ми можемо побачити нові навушники AirPods, які, за нещодавніми чутками, будуть представлені у двох варіантах.

Крім того, ми побачимо традиційні оновлення для iOS.

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Перший робот Apple помічений у ланцюжку поставок

Після гучного запуску Vision Pro компанія Apple планує додати до своєї лінійки ще один продукт, який буде належати до пристроїв для розумного дому. Раніше ходили чутки, що компанія випустить нового настільного робота з "рукою", яка триматиме дисплей, подібний до iPad, і матиме динаміками.

Тепер повідомляється, що ця роборука, котра, за чутками, зможе слідкувати за пересуванням людини по кімнаті й спрямовувати екран у потрібний бік, уперше була помічена в глобальному ланцюжку поставок компанії, що натякає на швидкий запуск пристрою.

Не варто очікувати, що робот вийде вже на цій презентації. Звісно, ми можемо отримати його короткий тизер, але не більше. Джерела кажуть, що робот знаходиться на початковій стадії розробки і ще не пройшов усі тестування.

Судячи з усього, виробництвом займатиметься Hongzhun, яка є дочірньою компанією Foxconn, одного з ключових постачальників Apple для виробництва iPhone.

Bloomberg описує технологію як настільний пристрій, що поєднує в собі HomePod та iPad. Нам ще належить побачити, як компанія позиціонує продукт і які варіанти використання він може запропонувати. Він також буде оснащений вдосконаленою Siri зі штучним інтелектом і, можливо, Apple Intelligence, які будуть корисними в різних ситуаціях.

Орієнтовна ціна пристрою може скласти 1000 доларів, що недешево порівняно з варіантами від Amazon та Google.