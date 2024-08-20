Новый цвет iPhone 16 Pro может называться "Desert Titanium"

Первые намеки на то, что iPhone получит новый цвет, появились еще некоторое время назад. Хотя это было буквально очевидно, поскольку Apple представляет новые цвета каждый год, все же мы не имели никаких подтверждений, что именно этот цвет нам следует ожидать.

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На новом изображении, распространенном в социальных сетях, видно кольца объектива камеры моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые подтверждают предположение о том, что мы получим новый бронзовый цвет.



Кольца объектива камеры моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max показывают новый цвет корпуса смартфонов / Фото Majin Bu

Стоит отметить, что у инсайдера Majin Bu весьма приличный послужной список, когда речь идет об утечках вокруг Apple. Он описывает новый цвет как "пустынный титан" и говорит, что это "что-то вроде темного золота". Он также сравнивает его с глубоким фиолетовым цветом iPhone 14 Pro, заявляя, что цвет будет "относительно дискретным и глубоким".



Возможный новый цвет показали на концепте / Фото 9to5Mac

Новый цвет iPhone 16 Pro "Пустынный титан" якобы заменит "Синий титан" из линейки iPhone 15 Pro, а присоединятся к нему "Белый титан", "Черный титан" и "Природный титан". Похоже, что нынешний "Черный титан" будет намного темнее, а "Природный титан" будет иметь более серый оттенок.

Возможная дата презентации iPhone 16

Apple может провести свое мероприятие уже 10 сентября, чтобы анонсировать линейку iPhone 16 и обновленные умные часы Apple Watch Series 10. Обычно Apple проводит свои мероприятия в первой половине сентября, поэтому эти слухи, вероятно, являются правдивыми, учитывая прошлые тенденции. В утечке фигурирует скриншот приглашения на мероприятие с надписью "Готовься. На старт. Снимай." – слоган, который может указывать на новую кнопку Capture Button, которая должна отвечать за запуск камеры и съемку.

Мы также видим логотип компании, выполненный в цвете, что может быть новым цветом "Desert Titanium", что лишний раз подтверждает то, о чем мы говорили выше.



Приглашение на событие Apple / Фото Majin Bu

Как сообщает Majin Bu, источник этой новости пожелал остаться неизвестным, поэтому информацию пока нельзя никак проверить. Нам остается только ожидать официального объявления. Если названная дата является правдивой, то до презентации остается всего три недели, поэтому уже в ближайшее время мы обо всем узнаем.

Чего мы ожидаем от презентации

Кроме смартфонов и часов, компания может также показать функции Apple Intelligence, которые станут доступны позже в этом году, а не сразу при запуске.

Также мы можем увидеть новые наушники AirPods, которые, по недавним слухам, будут представлены в двух вариантах.

Кроме того, мы увидим традиционные обновления для iOS.

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Первый робот Apple замечен в цепочке поставок

После громкого запуска Vision Pro компания Apple планирует добавить к своей линейке еще один продукт, который будет принадлежать к устройствам для умного дома. Ранее ходили слухи, что компания выпустит нового настольного робота с "рукой", которая будет держать дисплей, подобный iPad, и будет обладать динамиками.

Теперь сообщается, что эта роборука, которая, по слухам, сможет следить за передвижением человека по комнате и направлять экран в нужную сторону, впервые была замечена в глобальной цепочке поставок компании, что намекает на скорый запуск устройства.

Не стоит ожидать, что робот выйдет уже на этой презентации. Конечно, мы можем получить его короткий тизер, но не более. Источники говорят, что робот находится на начальной стадии разработки и еще не прошел все тестирования.

Судя по всему, производством будет заниматься Hongzhun, которая является дочерней компанией Foxconn, одного из ключевых поставщиков Apple для производства iPhone.

Bloomberg описывает технологию как настольное устройство, сочетающее в себе HomePod и iPad. Нам еще предстоит увидеть, как компания позиционирует продукт и какие варианты использования он может предложить. Он также будет оснащен усовершенствованной Siri с искусственным интеллектом и, возможно, Apple Intelligence, которые будут полезными в разных ситуациях.

Ориентировочная цена устройства может составить 1000 долларов, что недешево по сравнению с вариантами от Amazon и Google.