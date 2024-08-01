Как это произошло

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max от Apple имеют защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Это означает, что оба флагмана могут выжить под водой на глубине до 6 метров в течение 30 минут. Вне этих пределов владельцы могут надеяться разве на везение.

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Пользователь Reddit под ником Gerodot01 рассказывает, как он "нашел" свой iPhone 15 Pro, который пролежал на глубине 2,5 метра 22 часа в пресной воде реки. Конечно, любой смартфон с обычным аккумулятором не может оставаться включенным так долго, поэтому он неизбежно должен был выключиться – в таком состоянии он и был, когда его нашли. Динамики устройства сначала не работали, что и неудивительно.

Я достал его, он был разряжен, но после высыхания включился. Сначала плохо работали динамики, потом они высохли и телефон вернулся к состоянию, в котором он был до погружения в воду,

– пишет автор.

Таким образом смартфону понадобилось лишь полностью высохнуть, чтобы снова работать полностью исправно. Gerodot01 также поделился изображением устройства: он раскрыл его, чтобы, вероятно, определить, есть ли внутри какие-то поврежденные части и можно ли им пользоваться дальше. Судя по внешнему виду, iPhone 15 Pro остался полностью целым.



iPhone 15 Pro после 22 часов в воде / Фото Gerodot01

Стоит отметить, что теперь владельцу смартфона надо быть внимательным, потому что после открытия корпуса он больше не может надеяться на защиту от воды, ведь клей, который обеспечивает водонепроницаемость, был удален. Теперь его нужно наносить снова, что, вероятно, можно было бы сделать в сервисном центре.