Сначала в сети появились слухи о том, что Apple Intelligence не выйдет вместе с новыми iPhone 16 вообще, о чем писало издание Bloomberg. Впоследствии же информацию было уточнено, поэтому теперь отмечается, что ИИ на запуске смартфонов все же будет, но в очень ограниченном виде – главных и наиболее ожидаемых функций мы не увидим, но некоторые сможем испытать уже в первые дни, пишет 24 Канал.

Смотрите также Apple объяснила, почему ИИ не доступен на старых iPhone, и клянется, что это не схема продажи новых

Что известно

Функции искусственного интеллекта должны стать для пользователей самой большой причиной перейти на новые модели, ведь в аппаратном плане iPhone 16, как ожидается, не предложат ничего нового. Поэтому отсутствие Apple Intelligence может оттолкнуть по крайней мере часть из потенциальных покупателей.

Позавчера Apple выпустила первую тестовую сборку iOS 18.1 для разработчиков, которая предоставляет доступ к ограниченному набору функций Apple Intelligence:

Инструменты для написания текстов с искусственным интеллектом

Некоторые улучшения Siri, включая поддержку контекста между запросами и обновленный дизайн.

Функции почты, включая резюмирование и умные ответы.

Поиск на естественном языке в приложении "Фотографии" и многое другое.

Подведение итогов транскрипций.

Но даже для разработчиков Apple не спешит. Некоторые функции, которые все ожидали увидеть в бета-версии 18.1, так и не появились, в частности инструмент для генерации изображений с искусственным интеллектом Image Playground. Это заставляет задуматься о том, что компания не будет выпускать публичную бету для iOS 18.1. Так же было с первым выходом Siri, ведь запуск бета-версий и без того является сложным процессом, а в случае с многочисленными функциями ИИ он усложняется в разы.

Каких функций нет в тестовой версии

Image Playground, инструмент для создания изображений с искусственным интеллектом.

Genmoji, который использует технологию Image Playground для создания собственных эмодзи.

Приоритетные уведомления — инструмент, который гарантирует, что вы будете видеть самые важные уведомления.

Функция для удаления нежелательных объектов с изображений в приложении "Фотографии".

Большинство ключевых обновлений Siri, такие как работа во всех приложениях.

Интеграция с ChatGPT.

Некоторые обещанные обновления в Apple Mail.

Когда ждать

Пока все, что официально объявила Apple, – это то, что Apple Intelligence будет запущено "осенью". Учитывая, что в США осень считается с 22 сентября до 20 декабря, мы можем увидеть ИИ даже не через месяц после презентации iPhone.

Одна из самых ожидаемых функций, которую хотят видеть пользователи, – это новая Siri с интегрированным в нее ChatGPT. Голосовой помощник уже давно критикуют за несовершенство, а искусственный интеллект может вывести его на совершенно новый уровень. Однако Bloomberg утверждает, что это обновление не следует ожидать до 2025 года, и даже в этом случае оно также сначала выйдет только для разработчиков. WSJ с этим не соглашается и говорит, что интеграция все-таки состоится до конца 2024 года. Нам остается только ждать, чтобы увидеть, кто из них прав.

Смотрите также Искусственный интеллект по-новому: что такое Apple Intelligence и какие функции для нас готовит компания

iPhone 16 не будет иметь большинства функций искусственного интеллекта на старте продаж

Сейчас невозможно сказать, какие функции запустят прямо в начале, а каких придется ждать. На самом деле для Apple это не редкость – запускать объявленные функции позже. Один из последних случаев, о которых можно вспомнить, – это экстренный вызов через спутник. Компания объявила о функции на презентации в сентябре 2022 года, а выпустила в ноябре только в США. Другим странам пришлось ждать еще дольше, а во многих она до сих пор недоступна.

Так же было с режимом "Портрет" для камеры, который компания анонсировала для iPhone 7 Plus в 2016 году, но выпустила больше чем через месяц.