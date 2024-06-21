Почему Apple Intelligence доступен только на двух смартфонах

В шоу The Talk Show From WWDC 2024 руководитель отдела машинного обучения и искусственного интеллекта Apple Джон Джаннандреа, директор по маркетингу Грег Джосвяк и руководитель отдела программного обеспечения Крейг Федериги рассказали Джону Груберу с Daring Fireball о причинах, почему Apple Intelligence не доступен на старых устройствах, и почему это не схема, чтобы продать больше iPhone.

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В частности Джаннандреа говорит, что модели ИИ, когда вы их запускаете, являются невероятно требовательными в плане вычислений. Это сочетание пропускной способности устройства, размера нейронного движка Apple и общей мощности устройства, которое позволяет воспроизводить эти модели достаточно быстро, чтобы они были полезными.

Теоретически, вы могли бы запустить эти модели на очень старом устройстве, но это было бы настолько медленно, что не было бы полезно,

– говорит Джон Джаннандреа.

Стоит также отметить, что большинство функций в рамках Apple Intelligence работают на смартфоне, не передавая что-либо на серверы компании, поэтому поддержка работы должна обеспечиваться ресурсами самого телефона, а не средствами компании на другой стороне. Это отличается от опыта, который вы получаете, загружая приложение ChatGPT, Gemini или Copilot, где сама программа является лишь окном, через которое вы передаете свой запрос на мощные серверы компаний-разработчиков.

Это также означает, что для лучшей работы Apple Intelligence требует соответствующей мощности процессора, и чип A17 Pro в iPhone 15 Pro является идеальным кандидатом для выполнения таких задач. Кроме iPhone, новые функции искусственного интеллекта Apple также ограничиваются iPad и Mac, которые имеют по меньшей мере чип M1. Чип A17 Pro содержит 16-ядерный Neural Engine, который вдвое мощнее чипа A16 Bionic в стандартных моделях iPhone 15.

Когда Грубер спросил, это случайно не схема, чтобы продать больше iPhone 15 Pro и будущих 16 Pro, которые выйдут осенью, Грег Джосвяк решительно опроверг эти подозрения. Крейг Федериги добавил, что главным приоритетом Apple является внедрение функций, которые можно перенести на более старые устройства, но в случае с Apple Intelligence это чисто аппаратное требование. Он также заявил, что "это довольно экстраординарная вещь - запускать модели такой мощности на iPhone".

Таким образом теперь мы знаем, что компания не просто намеренно стремится продавать новые iPhone, а рассматривает последние модели как единственные устройства, способные работать с функциями Apple Intelligence.

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Напомним, в основе искусственного интеллекта от Apple не лежит собственная языковая модель компании. Apple Intelligence – это совокупность ИИ-функций, работа которых обеспечивается языковой моделью GPT от OpenAI, а в будущем сюда добавится Gemini и другие модели.