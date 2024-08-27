Коли відбудеться презентація

Apple офіційно оголосила про свій осінній захід під назвою It's Glowtime, який відбудеться 9 вересня 2024 року о 10 ранку за тихоокеанським часом – у Києві буде 20:00, інформує Техно 24.

А тим часом Apple змінила місце виробництва iPhone Pro та Pro Max: де тепер виготовлятимуть смартфони



Apple оголосила час і дату презентації / Скриншот з сайту Apple

Подія відбудеться в Театрі Стіва Джобса в Apple Park і стане першим випадком, коли Apple випустить нову модель iPhone у понеділок.

Де дивитися It's Glowtime

Шанувальники, які прагнуть побачити презентацію лінійки iPhone 16, можуть спостерігати за подією в прямому ефірі на сторінці Apple Event, в застосунку Apple TV або на каналі Apple на YouTube, де вже запланована пряма трансляція. Щоб не пропустити її, ви можете активувати сповіщення на YouTube-каналі Apple.

Презентація iPhone 16: дивитися онлайн

Що покажуть на презентації

Як і на попередніх вересневих заходах, очікується, що Apple анонсує нову лінійку iPhone 16 та iPhone 16 Pro. За чутками, серія iPhone 16 включатиме чотири моделі:

iPhone 16,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16 Pro Max.

Помітні зміни можуть включати вертикально вирівняну систему камер для iPhone 16 і iPhone 16 Plus, яка замінить нинішнє діагональне розташування.

Марк Гурман, аналітик з Bloomberg, раніше повідомляв, що моделі Pro і Pro Max можуть мати більші дисплеї: iPhone 16 Pro і Pro Max матимуть 6,3-дюймовий і 6,9-дюймовий екрани відповідно.

Крім того, очікується, що в усіх моделях iPhone 16 з'явиться Action Button, представлена в iPhone 15 Pro і Pro Max, а в моделях Pro також може з'явитися нова спеціальна кнопка камери.

Серед інших очікуваних удосконалень – збільшений час автономної роботи, оновлення камери та підтримка Apple Intelligence для всієї лінійки.

Хоча серія iPhone 16, швидше за все, буде в центрі уваги, вересневі заходи Apple, як правило, включають і інші анонси продуктів.

Припускають, що на цьогорічному заході також можуть бути представлені навушники AirPods 4 та оновлений Apple Watch Series 10, з потенційними новими функціями для здоров'я, такими як моніторинг артеріального тиску та виявлення апное уві сні.

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Шанувальникам Apple не доведеться довго чекати, щоб побачити, що компанія має в запасі. Зважаючи на значні оновлення, які очікуються в серії iPhone 16, схоже, що Apple готова до значних змін. Ну і звісно ж публічну версію нової iOS 18 нарешті випустять після презентації.