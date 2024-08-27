Когда состоится презентация

Apple официально объявила о своем осеннем мероприятии под названием It's Glowtime, которое состоится 9 сентября 2024 года в 10 утра по тихоокеанскому времени – в Киеве будет 20:00, информирует Техно 24.

А тем временем Apple сменила место производства iPhone Pro и Pro Max: где теперь будут изготавливать смартфоны



Apple объявила время и дату презентации / Скриншот с сайта Apple

Событие состоится в Театре Стива Джобса в Apple Park и станет первым случаем, когда Apple выпустит новую модель iPhone в понедельник.

Где смотреть It's Glowtime

Поклонники, которые стремятся увидеть презентацию линейки iPhone 16, могут наблюдать за событием в прямом эфире на странице Apple Event, в приложении Apple TV или на канале Apple на YouTube, где уже запланирована прямая трансляция. Чтобы не пропустить ее, вы можете активировать оповещения на YouTube-канале Apple.

Презентация iPhone 16: смотреть онлайн

Что покажут на презентации

Как и на предыдущих сентябрьских мероприятиях, ожидается, что Apple анонсирует новую линейку iPhone 16 и iPhone 16 Pro. По слухам, серия iPhone 16 будет включать четыре модели:

iPhone 16,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16 Pro Max.

Заметные изменения могут включать вертикально выровненную систему камер для iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которая заменит нынешнее диагональное расположение.

Марк Гурман, аналитик из Bloomberg, ранее сообщал, что модели Pro и Pro Max могут иметь более крупные дисплеи: iPhone 16 Pro и Pro Max будут иметь 6,3-дюймовый и 6,9-дюймовый экраны соответственно.

Кроме того, ожидается, что во всех моделях iPhone 16 появится Action Button, представленная в iPhone 15 Pro и Pro Max, а в моделях Pro также может появиться новая специальная кнопка камеры.

Среди других ожидаемых усовершенствований – увеличенное время автономной работы, обновление камеры и поддержка Apple Intelligence для всей линейки.

Хотя серия iPhone 16, скорее всего, будет в центре внимания, сентябрьские мероприятия Apple, как правило, включают и другие анонсы продуктов.

Предполагают, что на нынешнем мероприятии также могут быть представлены наушники AirPods 4 и обновленный Apple Watch Series 10, с потенциальными новыми функциями для здоровья, такими как мониторинг артериального давления и выявление апноэ во сне.

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Поклонникам Apple не придется долго ждать, чтобы увидеть, что компания имеет в запасе. Учитывая значительные обновления, которые ожидаются в серии iPhone 16, похоже, что Apple готова к значительным изменениям. Ну и конечно же публичную версию новой iOS 18 наконец выпустят после презентации.