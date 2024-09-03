На этот раз новинка от Apple должна получить много мелких изменений в дизайне и еще больше изменений в программном обеспечении. Техно 24 собрала все слухи и утечки.

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Capture button или кнопка захвата

В этом году во всех моделях iPhone 16 появится новая физическая кнопка на правой стороне устройства под боковой кнопкой действия, которая дебютировала в предыдущих моделях.

Это дополнение, которое обычно называют "кнопкой съемки", обеспечит быстрый способ создания фотографий и видеороликов, который будет напоминать взаимодействие с фотоаппаратом. Кроме нажатия кнопки для съемки фото, вы также сможете использовать жесты для управления функциями камеры.

Некоторые инсайдеры вместо этого утверждали, что кнопка камеры будет поставляться только с Pro и Pro Max, что имеет смысл, поскольку модели высокого класса обычно предлагают лучшую камеру

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Action button или кнопка "Действие" появляется в базовом iPhone 16

В прошлом году iPhone 15 Pro и Pro Max получили новую кнопку "Действие", которая позволяет установить на нее различные функции для быстрого доступа. На этот раз она поступит и в iPhone 16 и 16 Plus.

Кнопку "Действие" можно настроить так, чтобы она работала как переключатель беззвучного режима, но вы также можете активировать режим фокусировки, запускать приложения, включать фонарик, искать музыку в Shazam и многое другое. Новые возможности, связанные с кнопкой действия также появятся в iOS 18.

Новые цвета для iPhone 16

Цветовая линейка Apple для iPhone 16 и 16 Plus выглядит значительно смелее, чем прошлогодние варианты. На картинке далее представлены макеты устройств от Sonny Dickson. Желтый цвет заменяется белым, но другие основные цвета остаются неизменными, хотя и с большей насыщенностью в этом году.

Все цвета, которые, по слухам, будет иметь базовый iPhone 16 и 16 Plus:

Черный

Синий

Зеленый

Розовый

Белый



Цвета iPhone 16 и 16 Plus. На снимке представлены макеты смартфонов, а не официальные устройства от Apple / Фото Sonny Dickson

Новый цвет для iPhone 16 Pro и Pro Max

Продавец электроники в Дубае заявил, что две более дорогие модели выйдут в "кофейном цвете". Ранее ходили слухи, что новым цветом станет что-то похожее на темное золото под названием "Desert Titanium". Этот окрас можно сравнить с песком или сухими листьями, что вполне вписывается в цвет кофе, о которых говорит продавец.



Возможный новый цвет показали на концепте / Фото 9to5Mac

Чип A18 для Apple Intelligence

В последние годы базовые модели iPhone не получали самых современных чипов. Вместо этого они обычно используют процессор из прошлогодних Pro-моделей. Это должно измениться с выходом iPhone 16 и 16 Plus, которые получат новый чип A18.

Ожидается, что нынешнее изменение будет обусловлено более высокими требованиями к обработке данных в Apple Intelligence. Набор функций искусственного интеллекта предлагает помощь во множестве повседневных задач. Новые чипы также часто улучшают эффективность, что может привести к увеличению времени автономной работы.

Модели Pro и Pro Max, как ожидается, будут иметь чипы A18 Pro – то же поколение, но более мощные.

Больше оперативной памяти

Одним из объяснений того, почему прошлогодний iPhone 15 не может работать с Apple Intelligence, является объем его оперативной памяти. Базовые iPhone 15 и 15 Plus имеют 6 гигабайт оперативной памяти, тогда как модели Pro – 8 гигабайт.

В линейке этого года модели 16 и 16 Plus будут обновлены до 8 гигабайт оперативной памяти. Это изменение не только поможет в работе Apple Intelligence, но и обеспечит лучшую подготовку к будущим обновлениям программного обеспечения.

Сколько памяти будут иметь старшие модели, пока неясно.

Новая и усовершенствованная Siri

Чип A18 позволит всем версиям iPhone 16 получить новую Siri с лучшими возможностями и обновленным дизайном. Как указано в приглашении, Apple планирует уделить особое внимание Siri и Apple Intelligence на своем мероприятии в сентябре.

Поскольку большинство iPhone, вероятно, не получат новую Siri, ожидается, что Apple будет использовать эту и другие функции Apple Intelligence как аргументы в пользу покупки iPhone 16. Обновленная Siri будет предлагать следующие возможности в течение следующего года:

Интеграция с ChatGPT.

Чтение экрана и понимание того, что на нем изображено.

Понимание личного контекста.

Свежий дизайн при активации.

Режим взаимодействия с набором текста простым жестом.

Лучшее понимание речевых ошибок.

Сохранение памяти между запросами.

Поддержка запросов на аппаратное и программное обеспечение Apple.

Взаимодействие между приложениями (например, возможность переноса результатов из Siri в другие приложения).

Пользователи много лет просили компанию улучшить голосового ассистента, потому что он отставал от конкурентов. Теперь сервис будет фактически построен на искусственном интеллекте, что позволит ему конкурировать с голосовыми ассистентами OpenAI и Google.

Стоит отметить, что поскольку Apple Intelligence и новая Siri не появятся до iOS 18.1, iPhone 16 изначально не получит ни одного из этих преимуществ. Однако ждать нужно будет недолго: iOS 18.1 должна дебютировать до конца октября, а дополнительные функции Siri будут добавлены в следующем году.

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Функции Apple Intelligence

Кроме Siri, поддержка Apple Intelligence в iPhone 16 и 16 Plus также сделает возможным следующие функции:

Инструменты ИИ для написания, корректуры, переписывания текста.

Genmoji (генерирование эмодзи)

Инструменты для создания изображений.

Сведение сообщений и приоритетные уведомления.

Функции для камеры и фотографий.

Интеграция ChatGPT.

Приоритетные уведомления Apple Mail.

Умные предложения по ответам.

Суммирование содержимого страниц в Safari и многое другое.

Изменения в расположении камер

Система задней камеры в iPhone 16, по-прежнему, будет состоять из основной и сверхширокоугольной камер. Однако в этом году они будут изменены так, чтобы они располагались непосредственно друг над другом. В предыдущих моделях объективы камер располагались по диагонали.

Предполагают, что это изменение сделано для того, чтобы в iPhone 16 появилась функция съемки пространственного видео для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro.

Еще одно преимущество: вырез камеры станет уже.

Датчики камер

Модели Pro традиционно будут иметь лучшие камеры.

iPhone 16 Pro и Pro Max получат такую же 48-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1,78, которая была в моделях iPhone 15 Pro предыдущего поколения.

Apple также добавляет усовершенствованную 48-мегапиксельную ультраширокую камеру, которая будет работать с группировкой пикселей, чтобы объединить данные из четырех пикселей в один "суперпиксель" для улучшения качества изображения.

Ожидается 5-кратный оптический зум для обеих моделей, 25-кратное цифровое увеличение, новое оптическое покрытие с антибликовым покрытием.

Apple представит объектив Tetraprism Telephoto, который был эксклюзивным для iPhone 15 Pro Max, на обе модели iPhone 16 Pro.

Размеры

В этом году iPhone 16 Pro и Pro Max от Apple становятся больше, а две дешевые модели остаются того же размера. iPhone 16 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, а 16 Plus – 6,7-дюймовый, как и прошлогодние модели. Если вы хотите больший экран, вам придется приобрести Pro-модели.

Дисплей iPhone 16 Pro будет иметь диагональ 6,27 дюйма, тогда как ожидается, что iPhone 16 Pro Max будет иметь диагональ 6,85 дюйма.

Хранение

Ожидается, что модели iPhone 16 Pro/Max будут иметь до 1 терабайта памяти, но Apple также предложит модели на 256 и 512 гигабайт. Также ходили слухи, что модели iPhone 16 Pro могут предложить до 2 ТБ памяти.

По данным DigiTimes, iPhone 16 Pro на 1 ТБ может иметь меньшую скорость чтения и записи, чтобы сократить расход энергии.

iPhone 16 Ultra?

Еще раньше ходили неоднозначные слухи об "iPhone Ultra", который может появиться в линейке iPhone 16, или как пятый телефон еще более высокого класса, или как замена iPhone 16 Pro Max.

Марк Гурман из Bloomberg заявил в феврале 2023 года, что Apple рассматривает возможность выпуска "Ultra", который может появиться в 2024 году, но, исходя из текущих слухов, непонятно, все ли это еще так.

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Дата выхода iPhone 16

iPhone будут представлены на мероприятии 9 сентября. Предварительные заказы начнут приниматься в конце недели, в пятницу, 13 сентября. Новые смартфоны поступят в руки пользователей и в розничные магазины через неделю, в пятницу, 20 сентября.