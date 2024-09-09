Это первое крупное обновление линейки AirPods, которое Apple сделала с октября 2021 года, когда были выпущены AirPods 3 со свежим дизайном и поддержкой пространственного аудио, сообщает Техно 24.

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Однако Apple сохранила наушники AirPods 2 на рынке по сниженной цене. Теперь, с выходом AirPods 4, Apple намерена постепенно снять с продажи обе предыдущие версии, предлагая более изысканную и усовершенствованную линейку продуктов.

Улучшение дизайна и звука

AirPods 4 имеют знакомый дизайн, который очень напоминает AirPods 3, с небольшими итеративными улучшениями. Хотя общий вид и ощущения остаются неизменными, настоящие обновления происходят в форме звука и новых возможностей, которые обеспечивается новым чипом H2 от Apple.

Этот чип обеспечивает несколько усовершенствованных функций, включая изоляцию голоса и персонализированное пространственное аудио, обеспечивая более захватывающий опыт прослушивания.

Две модели с различными функциями

Apple предлагает две версии AirPods 4, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей и цены. Премиальная модель оснащена эксклюзивными функциями, такими как активное шумоподавление (ANC), режим прозрачности и адаптивное аудио. Эти усовершенствованные функции улучшают качество прослушивания, динамически подстраивая звук под окружающую среду.

Более доступная версия не имеет этих высокотехнологичных функций, но все же предлагает обновленный дизайн и улучшенный звук благодаря чипу H2. Эта более дешевая модель позволяет пользователям наслаждаться новыми возможностями AirPods без лишних затрат.



Коротко о главном / Фото Apple

Цена и доступность

Apple еще не раскрыла конкретную информацию о ценах на две новые модели, но ожидается, что они предложат ряд вариантов, которые удовлетворят как экономных покупателей, так и тех, кто ищет функции высокого уровня. Обе версии будут доступны для покупки после мероприятия, причем премиальная модель будет ориентирована на пользователей, которые ищут лучшее в аудиотехнологиях.