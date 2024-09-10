Варто наголосити, що ціни на iPhone 16 актуальні для США. Наразі остаточні ціни на смартфони в Україні невідомі, зазначає Техно 24.

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Ціна iPhone 16 та iPhone 16 Plus

Базова модель iPhone 16 стартує від 799 доларів за версію на 128 ГБ. Ось розбивка цін на різні варіанти пам'яті:

iPhone 16 (128 ГБ): 799 доларів

iPhone 16 (256 ГБ): 899 доларів

iPhone 16 (512 ГБ): 1 099 доларів



iPhone 16 / Фото Apple

Для більшої моделі iPhone 16 Plus ціни починаються від 899 доларів за 128 ГБ:

iPhone 16 Plus (128 ГБ): 899 доларів

iPhone 16 Plus (256 ГБ): 999 доларів

iPhone 16 Plus (512 ГБ): 1 199 доларів



iPhone 16 Plus / Фото Apple

Ціна iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max

Для тих, хто шукає пристрій преміум-класу, ціна iPhone 16 Pro стартує від 999 доларів за 128 ГБ. Ось детальний огляд цін:

iPhone 16 Pro (128 ГБ): 999 доларів

iPhone 16 Pro (256 ГБ): 1 099 доларів

iPhone 16 Pro (512 ГБ): 1 299 доларів

iPhone 16 Pro (1 ТБ): 1 499 доларів



iPhone 16 Pro / Фото Apple

iPhone 16 Pro Max стартує від 1199 доларів за 256 ГБ:

iPhone 16 Pro Max (256 ГБ): 1 199 доларів

iPhone 16 Pro Max (512 ГБ): 1 399 доларів

iPhone 16 Pro Max (1 ТБ): 1 599 доларів



iPhone 16 Max / Фото Apple

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Структура цін на лінійку iPhone 16 залишається в основному такою ж, як і в минулорічній серії iPhone 15, з мінімальними змінами.