Редакція Техно 24 ознайомилася з відгуками фанатів та ентузіастів і обрала три особливості смартфона, які найбільше привабили глядачів презентації Apple. Саме ці три фішки можуть переконати вас оновитися до iPhone 16 Pro, якщо ви задумалися про купівлю нового смартфона.

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Покращена система камер Pro

Одне з найбільших оновлень в iPhone 16 Pro – це покращена система камер. Apple представила нову надширококутну камеру з роздільною здатністю 48 Мп, що значно відрізняється від попередньої версії з роздільною здатністю 12 Мп, яка була основною з часів серії iPhone 11.



Вища роздільна здатність обіцяє чіткіші деталі на фотографіях та покращений досвід / Фото Apple

На додаток до надширококутної камери, Apple вдосконалила як ширококутний, так і телеоб'єктив. iPhone 16 Pro оснащений 48-мегапіксельною камерою Fusion з новим сенсором, який забезпечує кращу якість зображень і запис відео зі швидкістю до 120 кадрів в секунду в форматі 4K. Для тих, хто любить знімати відео високої чіткості, це значне покращення.

Мабуть, найцікавішим доповненням є нова 12-мегапіксельна 5-кратна телефотокамера, яка тепер доступна в обох моделях iPhone 16 Pro і Pro Max. Ця камера, яка раніше була ексклюзивною для більшої моделі, надає більші можливості масштабування на меншому 6,3-дюймовому пристрої, що підвищує універсальність для всіх користувачів.

Нова кнопка керування камерою

На додаток до апаратних оновлень камери, Apple представила нову кнопку керування камерою на iPhone 16 Pro, призначену для спрощення процесу фотографування. Ця ємнісна кнопка підтримує три види взаємодії:

повне натискання,

коротке псевдо-натискання з тактильним зворотним зв'язком?

сенсорні дії свайпами.



Кнопка керування камерою / Фото The Verge

Ці функції дозволяють користувачам швидко перемикатися між об'єктивами, збільшувати та зменшувати масштаб і робити фотографії без необхідності взаємодіяти безпосередньо з екраном – зменшуючи ризик пропустити ідеальний кадр.



Анімація нової кнопки / Фото Apple

Кнопка "Керування камерою" також інтегрується з новою системою візуального інтелекту Apple, схожою на Google Lens, що дозволяє користувачам сканувати навколишнє середовище і негайно вживати заходів на основі виявленого.

Більший акумулятор і швидша зарядка

Час автономної роботи також покращився в iPhone 16 Pro. За оцінками Apple, при відтворенні відео можна працювати на чотири години довше порівняно з попередніми моделями.

Таке збільшення часу автономної роботи разом з підтримкою більш швидкої бездротової зарядки (до 25 Вт з аксесуарами MagSafe і 15 Вт з пристроями, сертифікованими за стандартом Qi2) робить iPhone 16 Pro вкрай практичним пристроєм для користувачів, які часто подорожують, або ж просто не мають можливості протягом дня зарядити смартфон від розетки.

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В цілому, хоча ці оновлення не є революційними, вони виносять iPhone 16 Pro на новий рівень, що робить його цікавим оновленням для тих, хто шукає розширену функціональність камери, довший час роботи від акумулятора та ефективніші функції.