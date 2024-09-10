Наскільки це добре

Чи пам'ятаєте ви чутки приблизно дворічної давності, які говорили, що Apple розробляє повністю сенсорну кнопку, яка матиме спеціальний вібровідгук, який імітуватиме натискання та реагуватиме по-різному на різноманітні жести? Схоже, це вона і є, хоча ми очікували її на місці кнопки "Дія" ще торік. Але такою вона виявилась лише частково.

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Camera Control – це повноцінна кнопка, яку можна натиснути. Але вона пропонує кілька варіантів взаємодії, в тому числі й половинне натискання – саме воно й використовує зворотний зв'язок у вигляді вібрації для імітації відчуття руху. Тобто фактично компанія поєднала звичайну фізичну кнопку з технологією тактильного вібровідгуку.

Журналістка Черлін Лоу, яка отримала змогу випробувати новинку на презентації, каже, що кнопка Camera Control "надзвичайно добре імітує двоступеневе натискання". Вона також має канавку навколо, що допомагає ідентифікувати її на дотик.

На головному екрані я натиснула на кнопку керування камерою, і швидко відкрився додаток камери. Представник Apple, який охороняв телефони, заохочував мене натискати на кнопку керування камерою з різною силою, оскільки легший дотик змінював циферблат, що з'являвся на екрані поруч із кнопкою. Я провела пальцем по цій поверхні, і цифрова ручка рухалася разом зі мною, хоча спочатку напрямок руху здавався мені дещо контрінтуїтивним,

– пише Черлін Лоу.

Неможливо змінити напрямок керування камерою під час свайпу, але ви можете змінити налаштування чутливості до натискання. Коли представник Apple попросив сильніше натиснути на кнопку управління, Лоу відчула, як справжня кнопка рухається під пальцем, але спочатку думала, що кнопка повністю сенсорна, а всі відчуття – це імітація.

Зміни в інтерфейсі

Як уже зазначалося, натискання Camera Control викликає на екрані маленьку чорну панель із функціями та повзунками, які дозволяють швидко отримувати доступ до функцій камери.

"Коли я вперше злегка натиснула на кнопку керування камерою, з'явився вибір опцій, що дозволило мені вибрати Експозицію, Масштаб, Камеру, Стилі та Тон. Сильніше натискання на кожну з них блокувало ці режими, і з'являвся інший циферблат з більшою кількістю позначок, а проведення по сенсору приводило до переміщення коліщатка. У режимі камери я могла швидко перемикатися між надширококутним, основним і зумом, подібно до того, як зараз працює видошукач. Якщо ви віддаєте перевагу використанню існуючого інтерфейсу для перемикання камер, ви все ще можете це зробити", – додає журналістка.

Короткий огляд нової кнопки: відео

Коли ви виберете опцію "Стилі", ви зможете переходити між новими фотографічними стилями, які Apple представила цього року. У кожному з них ви можете натиснути на іконку у верхньому правому куті програми, щоб відредагувати їх за допомогою нового інтерфейсу, схожого на тачпад. Провівши пальцем по квадрату внизу, ви зможете налаштувати колірну температуру та відтінки. Ви також можете вносити зміни до фотографічного стилю на знімку після того, як його зроблено, тож вам не доведеться надто турбуватися про те, що вам не сподобається, як щось виглядає.