Разница между Pro-версией и обычным iPhone 16 немалая, однако на практике далеко не всем нужны флагманские айфоны от Apple. Редакция Техно 24 выделила четыре главных причины, которые могут убедить вас склониться к базовому iPhone 16.

Читайте на сайте iPhone 16 демонстрирует впечатляющую автономность: сколько он будет работать от батареи

Кнопка "Действие" теперь стандартная в iPhone 16

Одна из самых ожидаемых функций прошлогоднего iPhone 15 Pro – кнопка "Действие" – появилась и в базовой модели iPhone 16. Эта универсальная кнопка позволяет пользователям выполнять различные функции, кроме стандартного переключателя "Звонок/Без звука", такие как запуск камеры, включение фонарика, запись голосовых заметок и многое другое.



Кнопка "Действие" / Фото mobilesyrup

Появление кнопки "Действие" в iPhone 16 означает, что пользователи смогут кастомизировать ее на собственный вкус и потребности. Она перестала быть эксклюзивной для моделей с приставкой Pro и выполняет те же функции, что и на старших iPhone.

Кнопка "Управление камерой" работает одинаково на всей линейке

Удивительно, но новая кнопка управления камерой предназначена не только для моделей iPhone 16 Pro. Apple распространила эту функцию и на базовую линейку iPhone 16.



Кнопка управления камерой / Фото Apple

Кнопка "Управление камерой" упрощает использование расширенных инструментов для съемки, помогая пользователям легко масштабировать, фокусировать и переключать объективы. Она делает фотографию профессионального уровня более доступной, уменьшая необходимость взаимодействия со сложными элементами интерфейса, позволяя пользователям делать лучшие фотографии без особых усилий.

Функции Apple Intelligence будут работать на iPhone 16

Apple Intelligence, общесистемная интеграция искусственного интеллекта, подобная Gemini в Google Pixel, теперь доступна во всех моделях iPhone 16. Этот мощный набор функций искусственного интеллекта может помочь с такими задачами, как переписывание электронных писем, создание изображений и даже идентификация объектов с помощью программы камеры, подобной Google Lens.



Apple Intelligence / Фото Apple

Кроме того, он расширяет возможности Siri, позволяя пользователям более интуитивно взаимодействовать с экранным контентом. Базовые модели iPhone 16 полностью поддерживают Apple Intelligence, предлагая те же функции на основе искусственного интеллекта, что и их Pro-собратья.

Игровая производительность AAA доступна на базовом iPhone 16

Еще одним ошибочным мнением является то, что базовые модели iPhone 16 не способны запускать игры высокого класса. Работая на чипе A18, iPhone 16 и iPhone 16 Plus без проблем справляются с играми AAA, такими как Resident Evil 7: Biohazard и Assassin's Creed Mirage.



iPhone 16 имеет достаточно мощности для ААА игр / Фото Apple

Хотя модели Pro могут обеспечить более длительную стабильную работу благодаря своей эффективности, базовые модели гарантируют более чем достаточную мощность для повседневных игровых потребностей, что делает обновление до Pro ненужным для многих категорий потребителей.

Смотрите также iPhone 16 получит новый процессор с сюрпризом

Вместо итога стоит отметить, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus предлагают такие же ключевые обновления, что и Pro модели. Если вам не нужны лучшие функции камеры, или более мощный чип A18 Pro, вам нет причин переплачивать и приобретение базовой модели iPhone, в таком случае, будет лучшим решением.