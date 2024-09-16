Этой информацией, которая изначально не была раскрыта во время официального анонса продукта, поделился вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сруджи в интервью Geekerwan.

А тем временем iPhone 16 заметили в первом тесте мощности, но результаты смущают

Искусственный интеллект нуждается в памяти

По словам Сруджи, увеличение памяти было необходимым для поддержания Apple Intelligence – набора сервисов, основанных на искусственном интеллекте. Хотя большинство ресурсоемких задач обрабатываются в облаке, немало не менее "тяжелых" процессов будут выполняться прямо на устройстве, поэтому увеличение объема оперативной памяти было необходимым шагом.

Владельцы iPhone привыкли, что их смартфоны в целом имеют меньший объем оперативки, чем устройства конкурентов на рынке. В то же время их не назовешь слабыми, ведь особенности операционной системы, собственного процессора и оптимизация приложений делают свое дело – гаджеты Apple выполняют поставленные задачи на отлично и компания заботится об этом.

Геймеры также обрадуются

Среди прочего дополнительная память призвана повысить игровую производительность iPhone 16, поскольку Apple продолжает привлекать разработчиков AAA-игр для переноса своих проектов на платформу. Пользователи смогут увидеть на своих устройствах полноценные игры, которые создавались для PC и консолей, а теперь их портировали на мобильную платформу.

На ИИ придется подождать

Что касается Apple Intelligence, то набор этих функций не будет доступным на релизе iPhone 16 и iOS 18. Он увидит свет несколько позже – в октябре с релизом обновления iOS 18.1. Кроме того, он не будет доступен во всем мире.

На старте Apple Intelligence будет поддерживать только английский язык и будет доступен исключительно в США, а в будущем планируется расширить охват на большее количество языков и регионов.

Смотрите также Apple раскрыла цены на iPhone 16: сколько стоит новая линейка

Стоит отметить, что iPhone 15, выпущен ранее, поставляется только с 6 гигабайтами памяти, и Apple Intelligence будет функционировать только на старших моделях этого поколения, а именно на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.