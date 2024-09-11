Результаты первых тестов

Первый тест показал результаты гораздо ниже, чем можно было бы ожидать от A18 или A18 Pro. Но паниковать рано.

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В то время как одноядерный показатель был приличным, поскольку бенчмарк показал результат 3 114 баллов, многоядерная категория весьма удивила, ведь показатель получился меньшим, чем у iPhone 15 Pro Max с его A17 Pro. По логике, новый чип должен был бы преобладать, тем более, что компания об этом сказала на презентации.

Но проблему видят в том, что Geekbench 6 просто нуждался в обновлении, чтобы отобразить реальную производительность iPhone 16. Когда был официально анонсирован процессор M4, результат Geekbench 6 появился почти сразу, но SoC показал более низкую тактовую частоту, чем M3.

Судя по всему, iPhone 16 столкнулся с той же проблемой. Но она уже, кажется, исправлена, поскольку в новых тестах все совершенно иначе.

Второй тест

После повторных испытаний производительности результаты показывают почти на 28 процентов выше показатель по сравнению с предыдущим бенчмарком. Улучшился результат как в одноядерных тестах, так и в многоядерных.

A18 получил одноядерный и многоядерный результат 3 409 и 8 492 балла соответственно. По сравнению с предыдущими результатами, первая оценка выросла на 9,5%, тогда как вторая категория показала самый большой скачок, получив почти 28% больше. Это, безусловно, впечатляющие результаты, и можно с уверенностью сказать, что A18 быстрее A17 Pro, чего и следовало ожидать.

Стоит отметить, что неизвестно, какая именно модель линейки тестировалась в обоих случаях и была ли это вообще одна и та же. Вполне может оказаться, что в первом случае протестировали базовый iPhone 16, а во втором – Pro-версию. Если это так, то Apple явно просчиталась и выдала хуже смартфоны, чем в прошлом году. Но если второй тест является действительно уточнением первого, то проблема таки была в Geekbench.