Результати перших тестів

Перший тест показав результати набагато нижчі, ніж можна було б очікувати від A18 або A18 Pro. Але панікувати рано.

Дивіться також Apple представляє iPhone 16 Pro та Pro Max: новий дизайн, довший час роботи, кнопка камери

У той час як одноядерний показник був пристойним, оскільки бенчмарк показав результат 3 114 балів, багатоядерна категорія вельми здивувала, адже показник вийшов меншим, ніж у iPhone 15 Pro Max з його A17 Pro. За логікою, новий чип повинен був би переважати, тим більше, що компанія про це сказала на презентації.

Але проблему вбачають у тому, що Geekbench 6 просто потребував оновлення, щоб відобразити реальну продуктивність iPhone 16. Коли був офіційно анонсований процесор M4, результат Geekbench 6 з'явився майже відразу, але SoC показав нижчу тактову частоту, ніж M3.

Судячи з усього, iPhone 16 зіткнувся з тією ж проблемою. Але вона вже, здається, виправлена, оскільки в нових тестах усе геть інакше.

Другий тест

Після повторних випробувань продуктивності результати показують майже на 28 відсотків вищий показник порівняно з попереднім бенчмарком. Покращився результат як в одноядерних тестах, так і в багатоядерних.

A18 отримав одноядерний і багатоядерний результат 3 409 і 8 492 бали відповідно. Порівняно з попередніми результатами, перша оцінка зросла на 9,5%, тоді як друга категорія показала найбільший стрибок, отримавши майже 28% більше. Це, безумовно, вражаючі результати, і можна з упевненістю сказати, що A18 швидший за A17 Pro, чого й слід було очікувати.

Варто зазначити, що невідомо, яка сама модель лінійки тестувалась в обох випадках і чи була це взагалі одна й та сама. Цілком може виявитись, що у першому випадку протестували базовий iPhone 16, а в другому – Pro-версію. Якщо це так, то Apple явно прорахувалась і видала гірші смартфони, ніж торік. Але якщо другий тест є дійсно уточненням першого, то проблема таки була в Geekbench.