Як повідомляє 9to5mac, офіційні нормативні документи підтверджують, що iPhone 16 збиратимуть одночасно в трьох ключових локаціях: Китай, Індія, а тепер і Бразилія.

Цікаво 5 функцій iPhone 16 Pro, які вже давно є в телефонах на Android

У Бразилії виробництво здійснюється на заводі Foxconn у місті Жундіаі, розташованому в штаті Сан-Паулу. Хоча Apple і раніше використовувала цей завод, це перший випадок, коли нова модель iPhone буде вироблятися в Бразилії з першого дня виробничого циклу.

Однак у Бразилії вироблятиметься лише базова версія iPhone 16, тоді як моделі вищого класу, як і раніше, імпортуватимуться з Китаю.

Нагадаємо, що у 2023 році Apple у 2023 вирішила збирати iPhone 15 та iPhone 15 Plus одночасно в Індії та Китаї. Таким чином Apple вирішила позбутися залежності від виключно китайських заводів. Крім того, локалізація виробництва має низку переваг, серед яких податкові пільги, нижчі логістичні витрати та швидша доступність нових моделей на місцевих ринках.

Раніше запуск нового iPhone у Бразилії затримувався приблизно на місяць після глобального релізу, але з цією новою стратегією розрив скоротився до одного тижня.

Дивіться також iPhone 16 вийде без ключових функцій Apple

Окрім заводів у Китаї, Індії та Бразилії, Apple також має складальні заводи у В'єтнамі, де виробляються й інші продукти компанії.