Лабораторія DxOMark, котра проводить тестування й оцінку смартфонів, визначила найкращу селфі-камеру цього року. Лідер очолив рейтинг із результатом у 154 бали, обігнавши найближчого конкурента всього на три бали.

Який смартфон зробить вам найкращі селфі?

Титул смартфона з найкращою фронтальною камерою на ринку отримав iPhone 17 Pro. За результатами детального тестування, нова модель Apple обігнала iPhone 16 Pro Max і Honor Magic6 Pro, які отримали по 151 балу. Цей прорив став можливим завдяки повністю переробленому апаратному забезпеченню та унікальному 18-мегапіксельному сенсору. Найцікавіше, що всі моделі серії iPhone 17, включно з базовою та iPhone Air, мають ідентичні фронтальні камери, пише 24 Канал з посиланням на DxOMark.

Революційний сенсор і фокусна відстань

Камера використовує новий 18-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f/1.9. Хоча Apple в характеристиках вказує 18 мегапікселів, насправді використовується 24-мегапіксельний датчик – імовірно, Sony IMX914. Цей датчик має нетрадиційну восьмикутну форму і був розроблений спільно Apple і Sony. Головною перевагою є його конструкція: замість використання всього сенсора, Apple застосовує лише його прямокутну частину для зйомки 18-мегапіксельних кадрів.

Цей прямокутник може вміститися у восьмикутну зону сенсора як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Це означає, що користувачам більше не потрібно обертати телефон, щоб зробити ширококутне селфі в пейзажному режимі – вони можуть просто тримати пристрій вертикально.

Крім того, фокусна відстань була збільшена до 20 міліметрів (порівняно з 23 мм у попередньої моделі Pro), що дозволяє вмістити більше людей у кадр без помітних спотворень, як пише Gizmochina. Глибина різкості достатня для збереження чіткості об’єктів як на передньому, так і на задньому плані.

Неймовірна якість зображення

DxOMark відзначає, що iPhone 17 Pro встановив рекорди одразу в п’яти категоріях: фокусування та розмиття заднього плану (боке) для фото, а також фокусування, експозиція та стабілізація для відео.

У цілому, якість зображень є видатною. Експерти, які тестували пристрій, зазначали, що це найкраща селфі-камера серед усіх телефонів року. При хорошому освітленні фотографії вирізняються блискучою експозицією та точним фокусом. Кольори відтворені зі смаком, а тони шкіри виглядають природно, хоча вони можуть бути трохи теплішими.

Важливо, що камера не застосовує неприродного згладжування чи "воскового" ефекту, на відміну від обробки зображень у деяких азіатських виробників (Vivo, Xiaomi, Oppo), які, схоже, орієнтуються на користувачів, які не бажають бачити жодних недоліків шкіри. Висока точність ефекту боке, імовірно, досягається за допомогою модуля Face ID.

Невеликі компроміси

Попри високі показники, у камері є невеликі недоліки, пов'язані з відносно невеликим сенсором. Так, при зйомці в умовах низької освітленості може з'являтися певний шум. Крім того, при активному русі стабілізація відео може бути не зовсім переконливою.



Загальні оцінки селфі-камери iPhone 17 Pro / Скриншот 24 Каналу

Плюси:

Точна експозиція цілі та широкий динамічний діапазон для фото та відео.

Гарна передача кольору.

Точне фокусування, широка глибина різкості, що добре підходить для групових портретів та відеозйомки.

Загалом точна оцінка глибини в режимі боке та загалом приємний ефект боке.

Мінуси: