Перші деталі про iPhone 20 Pro розкривають радикальні зміни

Компанія Apple, ймовірно, готує помітні оновлення у вигляді свого ювілейного смартфона, який вийде через 20 років після першої моделі. Інсайдери розкрили подробиці про дисплеї майбутніх флагманів.

Нові розміри та безрамковий дизайн

Інформатор під ніком Digital Chat Station поділився першими даними про екрани майбутньої серії iPhone 20 Pro. За його словами, модель iPhone 20 Pro отримає екран діагоналлю 16,28 сантиметра із роздільною здатністю близько 2686 на 1236 пікселів. Водночас версія iPhone 20 Pro Max матиме дисплей розміром 17,68 сантиметра та роздільну здатність приблизно 2912 на 1340 пікселів, пише Gizmochina.

Apple розпочала тестування та виготовлення прес-форм для серії 2027 року,

– написав інсайдер.

Тестові зразки демонструють безрамковий дизайн із вигинами донизу з усіх чотирьох боків і точковим вирізом замість звичного блоку Dynamic Island. Для порівняння, смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, які Apple випустила у вересні 2026 року, мають екрани діагоналлю 16 сантиметрів і 17,53 сантиметра відповідно. Роздільна здатність моделей минулого покоління становить 2622 на 1206 пікселів для базової версії Pro та 2868 на 1320 пікселів для Pro Max при щільності 460 пікселів на дюйм.

Приріст діагоналі у нових смартфонах виявиться невеликим: екран iPhone 20 Pro збільшать приблизно на 0,25 сантиметра, а Pro Max – на 0,15 сантиметра. Роздільна здатність зросте лише на кілька десятків пікселів з кожного краю, тому щільність пікселів залишиться на рівні близько 460 пікселів на дюйм, зберігаючи звичні пропорції.

Боротьба за яскравість та майбутня назва

Інженери компанії Apple вже співпрацюють із постачальниками Samsung та LG, щоб зменшити втрату яскравості на вигнутих краях дисплея. Samsung має в цьому досвід, оскільки сама раніше випускала смартфони з так званими "екранами-водоспадами", але швидко відмовилася від них, оскільки користувачам це не сподобалося.

Нинішнє покоління iPhone 18 Pro використовує виріз Dynamic Island, який вміщує до трьох інтерактивних сповіщень одночасно, тому перехід на одиночний отвір стане суттєвою зміною зовнішнього вигляду.

Попри те, що до релізу ювілейного смартфона у 2027 році лишається чимало часу, інсайдери вказують на робочу назву iPhone 19 або iPhone 20. Виробник поки не підтвердив офіційну назву пристрою, а всі поточні характеристики інсайдери отримали з ранніх випробувальних зразків.