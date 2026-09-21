Новые размеры и безрамочный дизайн

Информатор под ником Digital Chat Station поделился первыми данными об экранах будущей серии iPhone 20 Pro. По его словам, модель iPhone 20 Pro получит экран диагональю 16,28 сантиметра с разрешением около 2686 на 1236 пикселей. В то же время версия iPhone 20 Pro Max будет иметь дисплей размером 17,68 сантиметра и разрешение примерно 2912 на 1340 пикселей, пишет Gizmochina.

Apple приступила к тестированию и изготовлению пресс-форм для серии 2027 года,

– написал инсайдер.

Тестовые образцы демонстрируют безрамочный дизайн с изгибами вниз со всех четырех сторон и точечным вырезом вместо привычного блока Dynamic Island. Для сравнения: смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, выпущенные Apple в сентябре 2026 года, имеют экраны с диагональю 16 сантиметров и 17,53 сантиметра соответственно. Разрешение моделей прошлого поколения составляет 2622 на 1206 пикселей для базовой версии Pro и 2868 на 1320 пикселей для Pro Max при плотности 460 пикселей на дюйм.

Прирост диагонали в новых смартфонах окажется небольшим: экран iPhone 20 Pro увеличат примерно на 0,25 сантиметра, а Pro Max – на 0,15 сантиметра. Разрешение увеличится лишь на несколько десятков пикселей с каждого края, поэтому плотность пикселей останется на уровне около 460 пикселей на дюйм, сохраняя привычные пропорции.

Борьба за яркость и будущее название

Инженеры компании Apple уже сотрудничают с поставщиками Samsung и LG, чтобы уменьшить потерю яркости на изогнутых краях дисплея. У Samsung есть опыт в этом вопросе, поскольку сама компания ранее выпускала смартфоны с так называемыми "экранами-водопадами", но быстро отказалась от них, так как пользователям это не понравилось.

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Нынешнее поколение iPhone 18 Pro использует вырез Dynamic Island, который вмещает до трех интерактивных уведомлений одновременно, поэтому переход на одиночное отверстие станет существенным изменением внешнего вида.

Несмотря на то, что до релиза юбилейного смартфона в 2027 году остается еще немало времени, инсайдеры указывают на рабочее название iPhone 19 или iPhone 20. Производитель пока не подтвердил официальное название устройства, а все текущие характеристики инсайдеры получили из ранних тестовых образцов.