На ринку смартфонів почалися нові перегони – цього разу за найтонший корпус. Спочатку Samsung представила свій Galaxy S25 Edge, а тепер Apple нарешті випустила iPhone Air, про який тривалий час ходили чутки. Обидва пристрої знаменують появу нової категорії ґаджетів, де витонченість дизайну ставиться понад усе, змушуючи користувачів приймати деякі компроміси в характеристиках.

Чим відрізняються нові флагмани?

Здається, вічне протистояння iOS та Android виходить на новий рівень. Apple і Samsung, два гіганти індустрії, майже одночасно випускають смартфони, головною фішкою яких є рекордно тонка конструкція. Проте, попри схожу концепцію, пристрої мають суттєві відмінності, які варто розглянути детальніше, пише 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

Дизайн і габарити

На папері різниця в товщині між iPhone Air (5,64 міліметра) та Galaxy S25 Edge (5,8 міліметра) здається мінімальною. Однак візуально пристрій від Apple виглядає тоншим, особливо в чорному кольорі, тоді як сріблясті грані смартфона Samsung відбивають світло, створюючи ілюзію більшого об'єму, кажуть перші оглядачі. При цьому S25 Edge, маючи більший 6,7-дюймовий екран проти 6,5-дюймового в iPhone Air, виявився трохи легшим: 163 грами проти 165. Обидва телефони мають титанові рамки для підвищення міцності корпусу.

Для захисту екранів компанії використали різні технології: Samsung обрала Gorilla Glass Ceramic 2, тоді як Apple – Ceramic Shield 2. Задні панелі також захищені, але матеріалами попередніх поколінь. Важливим моментом є те, що Galaxy S25 Edge зберіг фізичний лоток для SIM-карти, якого немає в iPhone Air.



Galaxy S25 Edge / Фото innogyan

Продуктивність і начиння

Серцем Galaxy S25 Edge став потужний чип Snapdragon 8 Elite від Qualcomm , виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом, з восьмиядерним процесором та графікою Adreno 830. Тут не стали використовувати власні чипи Exynos, оскільки вони зазвичай менш потужні, а компанія хотіла показати преміальні характеристики.

, виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом, з восьмиядерним процесором та графікою Adreno 830. Тут не стали використовувати власні чипи Exynos, оскільки вони зазвичай менш потужні, а компанія хотіла показати преміальні характеристики. Apple, своєю чергою, оснастила iPhone Air власним чипом A19 Pro, який також має в своєї основі 3-нанометровий техпроцес. Цікаво, що цей процесор має на одне графічне ядро менше, ніж аналогічний чип у старшій моделі iPhone 17 Pro.

Хоча повноцінних тестів продуктивності ще не проводили, Apple запевняє, що A19 Pro демонструватиме кращі результати в одноядерних завданнях. Водночас у багатоядерних сценаріях перевага може бути на боці чипа від Qualcomm. Проте є важливий нюанс: тонкий корпус обмежує можливості системи охолодження, що потенційно може знижувати продуктивність пристроїв під час інтенсивних навантажень і сильніше нагрівати смартфони.



iPhone Air / Фото Сема Резерфорда для Engadget

Автономність і зарядка

Apple не розкриває точну ємність акумулятора iPhone Air, обмежуючись загальними фразами про "батарею на весь день". Заявлено, що смартфон може відтворювати відео до 27 годин, що трохи менше, ніж у звичайного iPhone 17 (30 годин). Samsung вказує ємність батареї S25 Edge на рівні 3900 міліампер-годин, що також менше, ніж в інших моделях лінійки S25.

Обидва виробники стверджують, що ефективність апаратного забезпечення компенсує зменшену заради тонкості ємність батареї, але реальні показники автономності покажуть лише тести.

iPhone Air підтримує бездротову зарядку Qi2 потужністю до 20 Вт, тоді як у S25 Edge цей показник становить 15 Вт. Додатково Apple пропонує для свого тонкого смартфона новий магнітний акумулятор MagSafe, який збільшує час відтворення відео до 40 годин, але при цьому робить пристрій таким же товстим, як і звичайні моделі.

Камери

Підходи до фотоможливостей у компаній кардинально різняться.

Samsung Galaxy S25 Edge оснащений традиційною системою з двох камер: 200-мегапіксельного широкого та 12-мегапіксельного надширокого сенсорів. Смартфон здатен знімати відео в 4K з частотою 120 кадрів на секунду.

Apple позиціює iPhone Air скоріше як пристрій для селфі та соціальних мереж. На задній панелі встановлена лише одна 48-мегапіксельна камера "Fusion", яка може робити знімки з 2-кратним наближенням у роздільній здатності 12 Мп. Головною інновацією стала фронтальна 24-мегапіксельна камера "Center Stage" з квадратним сенсором. Вона дозволяє робити 18-мегапіксельні вертикальні або горизонтальні фото, не повертаючи телефон.

Ціни

Як би дивно це не звучало, але смартфон від Samsung виявився трохи дорожчим. Galaxy S25 Edge коштує від 1099 доларів, а iPhone Air обійдеться в 999 доларів e мінімальній комплектації.

Що в підсумку?

Обидва пристрої є першим кроком у новому напрямку. Вони орієнтовані на вузьку аудиторію користувачів, для яких стиль та тонкість важливіші за максимальну продуктивність чи автономність. Ці смартфони для тих, хто не збирається грати в ігри чи навантажувати свої пристрої іншими важкими завданнями.

Ймовірно, в майбутньому ці технології стануть досконалішими, дозволяючи вміщувати більші батареї в ті ж самі тонкі корпуси. Але лише попит (чи його відсутність) покажуть, чи будуть компанії продовжувати працювати в цьому напрямку.

Вже відомо, що Galaxy S25 Edge спочатку показував низький попит, але згодом уже демонстрував хороші результати продажів, перевищивши в якийсь момент очікування виробника. На кінець серпня 2025 року було продано понад 1 мільйон одиниць, з яких 650 000 одиниць купили лише в перший місяць продажів (у червні).

Цікаво, що найбільшу популярність Edge отримав у Західній Європі, де за перший тиждень продажів обійшов за популярністю всі моделі "Plus" з часів Galaxy S21+ 2021 року, хоча й поступився базовій та Ultra-моделям S25. Це означає, що щось подібне може чекати й на Apple, коли вона запустить продаж своїх Air 19 вересня.