Apple представила свій перший складаний смартфон, але назвала його не так, як ми думали

Apple щойно представила iPhone Duo – свій перший смартфон зі складаним корпусом і дисплеєм, який відкривається як книжка. Новинка стала одним із головних анонсів презентації та ознаменувала появу нового формату iPhone після багатьох років чуток.

Що відомо про iPhone Duo

Apple представила свій перший складаний пристрій під назвою iPhone Duo. Останній витік підтвердився: компанія відмовилася від назви "Ultra", пише 24 Канал.

Розробники створили пристрій із двох половинок, які з'єднуються в єдину безперервну рамку з однаковим співвідношенням сторін на обох екранах. У розкладеному стані новинка демонструє рекордні показники товщини та стає найтоншим смартфоном компанії за всю її історію.

Корпус виготовили з міцного титану 5-го класу. М'який та плавний перехід між відкритим і закритим положеннями забезпечує особлива конструкція шарніра. Завдяки особливим клейовим матеріалам шари дисплея ковзають один відносно одного під час згинання, наче сторінки в книзі.



iPhone Duo / Зображення Apple



iPhone Duo / Зображення Apple

Які технології позбавили екран від складки та відблисків

Інженери Apple застосували досвід створення дисплеїв для планшетів iPad та комп'ютерів Mac, щоб вирішити давні проблеми гнучких екранів – вразливість до подряпин і розтягування. Інноваційна ламінована структура складається з кількох шарів, де верхнє покриття зі спеціального полімеру виявилося на 40 відсотків жорсткішим за матеріали у конкурентів. Над OLED-панеллю та під нею фахівці розмістили надміцне скло, а нижньою основою всієї системи стала титанова пластина з додатковими опорами з легкого вуглецевого волокна.

Окрему увагу компанія приділила поверхні екрана, створивши спеціальне нанотекстурне покриття для поглинання відблисків. Виробники формують кожну мікролінзу піксель за пікселем за допомогою лазерної літографії без використання масок. Це утворило плоску матову поверхню, яка робить складку на місці згину практично непомітною та дарує приємні тактильні відчуття при торканні.



iPhone Duo / Зображення Apple



iPhone Duo / Зображення Apple

Під час фабричного збирання фахівці задіяли штучний інтелект, який точково підбирає кожен із понад сотні прецизійних деталей шарніра до конкретного корпусу. Спеціальний конфокальний лазер сканує топологію кожного екземпляра та друкує на 3D-принтері до 25 мікрошарів фотополімеру, щоб повністю усунути будь-яку хвилястість.

Які характеристики отримали дисплеї та камери

Новинка має внутрішній 19,3-сантиметровий екран Super Retina XDR та зовнішній дисплей розміром 13,7 сантиметра. Розробники сховали фронтальну камеру FaceTime безпосередньо під внутрішнім гнучким екраном, тоді як зовнішній дисплей отримав 12-мегапіксельну камеру з підтримкою функції Center Stage.



iPhone Duo / Зображення Apple



iPhone Duo / Зображення Apple

На задній панелі інженери встановили 48-мегапіксельну основну камеру Fusion із двократним оптичним зумом на 12 мегапікселів, а також 48-мегапіксельний ультраширококутний модуль. Камери здатні записувати відео у форматі 4K із частотою 120 кадрів на секунду. Пилозахист та водонепроникність пристрою відповідають високому стандарту IP68.

Новий процесор A20 Pro працює разом із спеціальним рушієм дисплея, який керує двома екранами одночасно.



iPhone Duo / Зображення Apple

Як працюють новий процесор, зв'язок та автономність

Чип A20 Pro отримав оновлену систему охолодження з випарною камерою та прямим відведенням тепла. Завдяки цьому продуктивність пристрою під час тривалих навантажень зросла на 35 відсотків порівняно з модельним рядом iPhone 17 Pro. Рушій дисплея забезпечує плавну синхронізацію двох екранів та плавно об'єднує пікселі в зоні піддисплейної камери.



iPhone Duo / Зображення Apple



iPhone Duo / Зображення Apple



iPhone Duo / Зображення Apple

За мобільний зв'язок відповідає передовий стільниковий модем C2, який інженери створили для роботи в єдиній зв'язці з процесором та оновленою системою iOS. Модем використовує алгоритми штучного інтелекту для швидшого відновлення сигналу в зонах зі слабким покриттям. Порівняно з попередником C1X, новий чип завантажує дані до 50 відсотків швидше, споживає на 15 відсотків менше енергії та підтримує стандарт 5G millimeter wave у США. Компанія вирішила повністю відмовитися від фізичного слота для SIM-карт, тому смартфон працюватиме виключно з технологією eSIM по всьому світу.

Вільне місце від відсутності SIM-слота інженери використали для встановлення двох акумуляторів високої ємності – по одному в кожній половині корпусу. Розумні алгоритми повністю синхронізували процес розряджання та заряджання обох батарей. Пристрій забезпечує до 31 години перегляду відео при використанні внутрішнього екрана та до 44 годин під час роботи із зовнішнім дисплеєм. При почерговому навантаженні на обидва екрани акумулятор тримає заряд до 24 годин поспіль.



iPhone Duo / Зображення Apple

Які додаткові можливості та ціну отримав смартфон

Розробники інтегрували сканер відбитків пальців Touch ID у бічну кнопку живлення, дозволивши користувачам зберігати кілька відбитків або розблоковувати гаджет за допомогою годинника Apple Watch.

Смартфон отримав стереодинаміки на верхній та нижній гранях для об'ємного просторового звучання. Операційна система адаптує інтерфейс під будь-який кут нахилу чи стан пристрою, підтримуючи режим розділеного екрана Split View для паралельної роботи з додатками.

Пізніше цього року розробники обіцяють додати підтримку фірмового стилуса Apple Pencil.

Новинка вийде на ринок у двох кольорах – білому та темному "нічне небо". Базова версія з об'ємом пам'яті 256 гігабайтів коштуватиме 1 999 доларів.

Попередні замовлення стартують 16 жовтня, а офіційні продажі в магазинах розпочнуться 23 жовтня. Попри високу ціну, пристрій уже викликав величезний інтерес серед шанувальників бренду.