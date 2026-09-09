Что известно об iPhone Duo

Apple представила свое первое складной устройство под названием iPhone Duo. Последняя утечка подтвердилась: компания отказалась от названия "Ultra", пишет 24 Канал.

Разработчики создали устройство из двух половин, которые соединяются в единую непрерывную рамку с одинаковым соотношением сторон на обоих экранах. В разложенном состоянии новинка демонстрирует рекордные показатели толщины и становится самым тонким смартфоном компании за всю ее историю.

Корпус изготовлен из прочного титана 5-го класса. Мягкий и плавный переход между открытым и закрытым положениями обеспечивает особая конструкция шарнира. Благодаря специальным клеящим материалам слои дисплея скользят друг относительно друга при сгибании, словно страницы в книге.



iPhone Duo / Изображение Apple



iPhone Duo / Изображение Apple

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Какие технологии избавили экран от складок и бликов

Инженеры Apple применили опыт создания дисплеев для планшетов iPad и компьютеров Mac, чтобы решить давние проблемы гибких экранов – уязвимость к царапинам и растяжению. Инновационная ламинированная структура состоит из нескольких слоев, причем верхнее покрытие из специального полимера оказалось на 40 процентов жестче, чем материалы у конкурентов. Над OLED-панелью и под ней специалисты разместили сверхпрочное стекло, а нижней основой всей системы стала титановая пластина с дополнительными опорами из легкого углеродного волокна.

Особое внимание компания уделила поверхности экрана, создав специальное нанотекстурное покрытие для поглощения бликов. Производители формируют каждую микролинзу пиксель за пикселем с помощью лазерной литографии без использования масок. В результате получилась плоская матовая поверхность, которая делает складку в месте сгиба практически незаметной и дарит приятные тактильные ощущения при прикосновении.



iPhone Duo / Изображение Apple



iPhone Duo / Изображение Apple

Во время заводской сборки специалисты задействовали искусственный интеллект, который точно подбирает каждую из более чем сотни прецизионных деталей шарнира к конкретному корпусу. Специальный конфокальный лазер сканирует топологию каждого экземпляра и печатает на 3D-принтере до 25 микрослоев фотополимера, чтобы полностью устранить любую волнистость.

Какие характеристики получили дисплеи и камеры

Новинка оснащена внутренним 19,3-сантиметровым экраном Super Retina XDR и внешним дисплеем размером 13,7 сантиметра. Разработчики спрятали фронтальную камеру FaceTime непосредственно под внутренним гибким экраном, тогда как внешний дисплей получил 12-мегапиксельную камеру с поддержкой функции Center Stage.



iPhone Duo / Изображение Apple



iPhone Duo / Изображение Apple

На задней панели инженеры установили 48-мегапиксельную основную камеру Fusion с двукратным оптическим зумом на 12 мегапикселей, а также 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Камеры способны записывать видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду. Пыле- и водонепроницаемость устройства соответствуют высокому стандарту IP68.

Новый процессор A20 Pro работает в паре со специальным драйвером дисплея, который управляет двумя экранами одновременно.



iPhone Duo / Изображение Apple

Как работают новый процессор, связь и автономность

Чип A20 Pro получил обновленную систему охлаждения с испарительной камерой и прямым отводом тепла. Благодаря этому производительность устройства при длительных нагрузках выросла на 35 процентов по сравнению с модельным рядом iPhone 17 Pro. Драйвер дисплея обеспечивает плавную синхронизацию двух экранов и плавно объединяет пиксели в зоне поддисплейной камеры.



iPhone Duo / Изображение Apple



iPhone Duo / Изображение Apple



iPhone Duo / Изображение Apple

За мобильную связь отвечает передовой сотовый модем C2, который инженеры создали для работы в единой связке с процессором и обновленной системой iOS. Модем использует алгоритмы искусственного интеллекта для более быстрого восстановления сигнала в зонах со слабым покрытием. По сравнению с предшественником C1X новый чип загружает данные на 50 процентов быстрее, потребляет на 15 процентов меньше энергии и поддерживает стандарт 5G millimeter wave в США. Компания решила полностью отказаться от физического слота для SIM-карт, поэтому смартфон будет работать исключительно с технологией eSIM по всему миру.

Свободное место, освободившееся благодаря отсутствию SIM-слота, инженеры использовали для установки двух аккумуляторов высокой емкости – по одному в каждой половине корпуса. Умные алгоритмы полностью синхронизировали процесс разрядки и зарядки обеих батарей. Устройство обеспечивает до 31 часа просмотра видео при использовании внутреннего экрана и до 44 часов при работе с внешним дисплеем. При поочередной нагрузке на оба экрана аккумулятор держит заряд до 24 часов подряд.



iPhone Duo / Изображение Apple

Какие дополнительные возможности и цену получил смартфон

Разработчики интегрировали сканер отпечатков пальцев Touch ID в боковую кнопку питания, позволив пользователям сохранять несколько отпечатков или разблокировать гаджет с помощью часов Apple Watch.

Смартфон получил стереодинамики на верхней и нижней гранях для объемного пространственного звучания. Операционная система адаптирует интерфейс под любой угол наклона или положение устройства, поддерживая режим разделенного экрана Split View для параллельной работы с приложениями.

Позже в этом году разработчики обещают добавить поддержку фирменного стилуса Apple Pencil.

Новинка выйдет на рынок в двух цветах – белом и темном "ночное небо". Базовая версия с объемом памяти 256 гигабайт будет стоить 1 999 долларов.

Предзаказы начнутся 16 октября, а официальные продажи в магазинах стартуют 23 октября. Несмотря на высокую цену, устройство уже вызвало огромный интерес среди поклонников бренда.