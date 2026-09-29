iPhone Duo зіткнувся з проблемою на виробництві

Компанія Apple готується до старту продажів свого першого складаного смартфона iPhone Duo, проте новинка може стати дефіцитом. Заводи підрядників зіткнулися з серйозними проблемами під час збирання пристрою.

Чому заводи не встигають випускати iPhone Duo

Фахівці китайського заводу Foxconn показують рівень придатних для продажу пристроїв лише трохи вище 60 відсотків. Через високі стандарти якості технологічний гігант ризикує витратити від шести місяців до одного року лише на те, щоб налагодити стабільне виготовлення новинки. Виробники змушені постійно переналаштовувати обладнання та змінювати параметри збирання безпосередньо під час масштабного випуску, пише MacRumors.

Складнощі виникли не лише на фінальному етапі збирання. Постачальник дисплеїв Samsung Display також затримує деталі через низьку якість гнучких OLED-панелей. Крім того, інженери змінили конструкцію шарніра, який складається з понад 100 компонентів і має надруковану на 3D-принтері кришку.

Один із контрактних виробників навіть запропонував керівництву Apple обрати між якістю та обсягами випуску, адже прискорення конвеєра суттєво збільшить кількість браку, про що повідомляє видання MyDrivers.

Обмежені поставки та висока ціна

Попри складнощі, Apple презентувала iPhone Duo 9 вересня, а попередні замовлення стартують 16 жовтня за ціною від 1 999 доларів.

Загальний план випуску на 2026 рік становить 6 – 8 мільйонів пристроїв, що значно менше за звичні 20 – 30 мільйонів для моделей серії Pro.

Повноцінні продажі розпочнуться 23 жовтня, однак першим покупцям варто готуватися до обмеженої кількості смартфонів у магазинах.