Почему заводы не успевают выпускать iPhone Duo

Специалисты китайского завода Foxconn демонстрируют уровень пригодных для продажи устройств лишь чуть выше 60 процентов. Из-за высоких стандартов качества технологический гигант рискует потратить от шести месяцев до одного года только на то, чтобы наладить стабильное производство новинки. Производители вынуждены постоянно перенастраивать оборудование и изменять параметры сборки непосредственно во время массового выпуска, пишет MacRumors.

Сложности возникли не только на финальном этапе сборки. Поставщик дисплеев Samsung Display также задерживает детали из-за низкого качества гибких OLED-панелей. Кроме того, инженеры изменили конструкцию шарнира, который состоит из более чем 100 компонентов и имеет крышку, напечатанную на 3D-принтере.

Один из контрактных производителей даже предложил руководству Apple выбрать между качеством и объемами выпуска, ведь ускорение конвейера существенно увеличит количество брака, о чем сообщает издание MyDrivers.

Ограниченные поставки и высокая цена

Несмотря на сложности, Apple представила iPhone Duo 9 сентября, а предзаказы начнутся 16 октября по цене от 1 999 долларов.

Общий план выпуска на 2026 год составляет 6–8 миллионов устройств, что значительно меньше привычных 20–30 миллионов для моделей серии Pro.

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Полноценные продажи начнутся 23 октября, однако первым покупателям стоит готовиться к ограниченному количеству смартфонов в магазинах.