Apple розкрила деталі революційної камери iPhone 18 Pro і Pro Max

Компанія Apple презентувала масштабне оновлення системи камер у флагманському iPhone 18 Pro та його дорожчій версії Pro Max. Нові смартфони отримали 48-мегапіксельну головну камеру зі змінною діафрагмою, ручні налаштування зйомки та технологію підтвердження автентичності фото.

Що нового отримала камера iPhone 18 Pro?

Серцем фотосистеми iPhone 18 Pro стала 48-мегапіксельна основна камера Fusion зі змінною діафрагмою. Для створення цієї системи інженери розробили механізм із шести пелюсток, вирізаних лазером, кожна з яких тонша за людську волосину. Вони виготовлені зі спеціалізованого полімерного композиту для ідеального балансу маси, гнучкості та довговічності, пише 24 Канал.

Діафрагма регулюється автоматично залежно від сцени. У темному середовищі вона відкривається до f/1.8, пропускаючи приблизно на 50% більше світла для покращення деталізації нічних знімків та портретів. Для групових фото діафрагма звужується, що забезпечує максимальну чіткість деталей на задньому плані.

Як працюють Pro Controls і Smart Focus Tracking?

Завдяки оновленому програмному забезпеченню користувачі отримали доступ до функції "Pro Controls". Вона дозволяє вручну змінювати баланс білого, витримку, вибирати один із чотирьох варіантів діафрагми та використовувати гістограму для контролю рівнів експозиції.

Крім того, режиму кінематографа тепер можна надавати ефекти вже після зйомки відео, із підтримкою 60 кадрів на секунду для уповільненого відтворення. Інтервальна зйомка Time-lapse відтепер підтримує роздільну здатність 4K у форматі Dolby Vision HDR.

За фокусування відповідають внутрішні моделі штучного інтелекту Smart Focus Tracking, які утримують об'єкт, навіть якщо він змінює глибину або тимчасово залишає кадр.

Як iPhone 18 Pro захищає автентичність фото?

Для боротьби з фейками та знімками, згенерованими штучним інтелектом, Apple запустила технологію "Apple Reference Image". Нова камера захищено підписує дані фотографії на рівні пікселів прямо в момент зйомки. Після цього система Private Cloud Compute створює незмінний цифровий негатив, за яким можна підтвердити справжність знімка.

Також iPhone 18 Pro отримав зменшений виріз Dynamic Island, який став ще зручнішим для швидкого перегляду інформації у реальному часі та може відображати до трьох активностей одночасно.

Цікаво, що сама презентація Apple була повністю знята на нові смартфони iPhone 18 Pro.

Що відомо про флагмани Apple 2026 року?

Нагадаємо, серцем флагманських iPhone 18 Pro та 18 Pro Max став найшвидший у історії компанії 2-нанометровий процесор A20 Pro з прискореними ядрами CPU, GPU та оновленим модулем Neural Engine.

Смартфони отримали найдовший час автономної роботи в історії лінійки, новий дизайн із суцільною колірною гамою рамки й задньої панелі у кольорах Glacier, Burgundy, Deep Black та Silver, а також розширену інтеграцію з інтелектуальною системою Apple Intelligence.