Новий рівень продуктивності мобільних пристроїв

Інженери створили новий чипсет на базі 2-нанометрового техпроцесу та повністю оновили його архітектуру. Центральний процесор має 6 ядер, серед яких два нові суперядра настільного класу, що працюють на 20% швидше за попередників, а також чотири енергоефективні ядра. Інноваційна система дозволяє смартфонам легко виконувати найскладніші завдання, пише 24 Канал.

Це винятковий чіп, який встановлює нову планку для мобільних обчислень,

– прокоментували представники компанії Apple.

Потужний графічний чіп та штучний інтелект

Розробники суттєво переробили графічний процесор, який отримав 7-ядерну структуру. Він забезпечує на 40% вищу швидкість обробки графіки та підвищену пропускну здатність пам'яті.

У графічний блок вбудували нові нейронні прискорювачі, які подвоїли продуктивність FP8, що дає змогу запускати великі мовні моделі безпосередньо на пристрої.

Окрім цього, модуль Neural Engine отримав додатковий блок і тепер налічує 32 ядра. Він виконує у два рази більше обчислень, працює ефективніше та підтримує 8-бітні обчислення з плаваючою крапкою.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ми створили найдосконаліший чіп для запуску розширених моделей штучного інтелекту безпосередньо на пристрої,

– додали розробники Apple.

Інноваційне охолодження для тривалої роботи

Попри високу потужність, ключовим фактором для збереження максимальної швидкості стало ефективне відведення тепла. Щоб розкрити весь потенціал чипа, фахівці переробили кремнієву компоновку за аналогією з процесорами M-серії. Вона з'єднує кремній та пам'ять безпосередньо з випарною камерою. Завдяки цьому тривала продуктивність A20 Pro в iPhone 18 Pro зросла на 40% порівняно з A19 Pro в iPhone 17 Pro та у два рази порівняно з A18 Pro в iPhone 16 Pro.

Таке поєднання найширшого інтерфейсу пам'яті та просунутого охолодження робить нові флагмани Apple найпотужнішими смартфонами на ринку.