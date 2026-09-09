Новый уровень производительности мобильных устройств

Инженеры создали новый чипсет на базе 2-нанометрового технологического процесса и полностью обновили его архитектуру. Центральный процессор имеет 6 ядер, среди которых два новых суперядра настольного класса, работающих на 20% быстрее своих предшественников, а также четыре энергоэффективных ядра. Инновационная система позволяет смартфонам с легкостью выполнять самые сложные задачи, пишет 24 Канал.

Это исключительный чип, который устанавливает новую планку для мобильных вычислений,

– прокомментировали представители компании Apple.

Мощный графический чип и искусственный интеллект

Разработчики существенно переработали графический процессор, который получил 7-ядерную структуру. Он обеспечивает на 40% более высокую скорость обработки графики и повышенную пропускную способность памяти.

В графический блок встроили новые нейронные ускорители, которые удвоили производительность FP8, что позволяет запускать большие языковые модели непосредственно на устройстве.

Кроме того, модуль Neural Engine получил дополнительный блок и теперь насчитывает 32 ядра. Он выполняет в два раза больше вычислений, работает эффективнее и поддерживает 8-битные вычисления с плавающей запятой.

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Мы создали самый совершенный чип для запуска расширенных моделей искусственного интеллекта непосредственно на устройстве,

– добавили разработчики Apple.

Инновационная система охлаждения для длительной работы

Несмотря на высокую мощность, ключевым фактором для сохранения максимальной скорости стал эффективный отвод тепла. Чтобы раскрыть весь потенциал чипа, специалисты переработали кремниевую компоновку по аналогии с процессорами M-серии. Она соединяет кремний и память непосредственно с испарительной камерой. Благодаря этому продолжительная производительность A20 Pro в iPhone 18 Pro выросла на 40% по сравнению с A19 Pro в iPhone 17 Pro и в два раза по сравнению с A18 Pro в iPhone 16 Pro.

Такое сочетание самого широкого интерфейса памяти и передовой системы охлаждения делает новые флагманы Apple самыми мощными смартфонами на рынке.