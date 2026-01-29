Windows 11 обійшла "десятку": операційка зібрала мільярд користувачів швидше за попередницю

Операційна система Windows 11 офіційно перетнула позначку в один мільярд активних користувачів. Microsoft оголосила про це досягнення за підсумками останнього святкового кварталу.

Цікаво, що нинішній версії системи вдалося залучити таку величезну аудиторію значно швидше, ніж це свого часу зробила Windows 10, розповідає The Verge.

Чому Windows 11 так швидко набирає оберти?

За словами генерального директора компанії Сатьї Наделли, під час фінансового звіту за другий квартал 2026 року було зафіксовано понад один мільярд користувачів Windows 11. Показник збільшився більш ніж на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що лише в листопаді 2025 року Том Уорен розповідав з посиланням на слова керівника відділу Windows Павана Давулурі, що Windows 11 наближається до позначки в 1 мільярд юзерів. Він також додав, що саме зимовий період допоміг остаточно подолати цей рубіж.

Однак не від щирої любові до системи кількість користувачів Windows 11 так швидко зростає. Цей стрімкий "успіх" став можливим завдяки двом ключовим факторам.

По-перше, на популярність впливають активні продажі нових комп'ютерів.

По-друге, припинення підтримки Windows 10 стимулювало OEM-доходи Microsoft.

Наскільки Windows 11 популярніша за десятку?

Статистика свідчить, що Windows 11 знадобилося 1 576 днів, щоб досягти мільярдної позначки. Попередній версії, Windows 10, для цього знадобилося 1 706 днів. Свого часу розробники планували вивести десяту версію на такі показники всього за три роки, проте плани довелося змінити після закриття проєкту Windows Phone.

Windows 11 стрімко втрачає популярність

Водночас за даними Statcounter, у жовтні 2025 року частка ринку Windows 11 становила 55,18 %. У листопаді вона знизилася до 53,7 %, а в грудні впала до 50,73 %.

Це демонструє, що попри закінчення підтримки, Windows 10 відвойовує частку ринку старшої сестри. На думку головного редактора ресурсу Windows Central Даніеля Рубіно (Daniel Rubino), у Windows 11 "немає проблем з функціями. У неї є проблема з довірою".