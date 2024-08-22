Виробники сонячних панелей втрачають сировину, оскільки Китай віддає її на ядерні ракети

Китай має намір запровадити нові обмеження на експорт сурми, критично важливої сировини, що використовується у виробництві сонячних панелей, свинцево-кислотних акумуляторів та різних оборонних систем. Очікується, що обмеження, які набудуть чинності з 15 вересня, суттєво вплинуть на глобальні ланцюги постачання.

Таке рішення особливо вплине на виробників сонячних панелей, які задовольняють значну частину своїх потреб у сурмі завдяки китайському експорту.

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Як це вплине на світові ринки

Китай, який контролює 48% світових поставок сурми, минулого року експортував 83 000 тонн цього матеріалу. Обмеження експорту, що насуваються, можуть спричинити перебої та зростання цін для іноземних виробників.

Сурма має вирішальне значення не лише в сонячній енергетиці, але й у виробництві свинцево-кислотних акумуляторів та вогнетривких матеріалів. Її важливість поширюється і на оборону, де вона використовується в компонентах ядерної зброї, ракетах з тепловим наведенням, приладах нічного бачення та броньованих металевих сплавах.

Чим її можна замінити

Хоча існують альтернативні постачальники, такі як Таджикистан, М'янма і Туреччина, на них припадає значно менша частина ринку, причому Таджикистан є найбільшим серед них, поставивши минулого року 21 000 тонн.

Очікуваний дефіцит через обмеження Китаю, ймовірно, призведе до зростання цін на сурму, оскільки світові покупці намагатимуться убезпечити свої поставки.