Дослідження показує, що третину звільнених через ШІ працівників доведеться повернути на роботу

Компанії, які масово звільняють працівників заради штучного інтелекту, незабаром пошкодують про це рішення. Згідно з новим дослідженням компанії Gartner, уже до 2029 року бізнесу доведеться знову найняти близько 33% раніше звільнених фахівців.

Помилка автоматизації та нові витрати для бізнесу

Як повідомляє видання TechRadar з посиланням на звіт аналітичної компанії Gartner, сліпа гонитва за скороченням витрат за допомогою штучного інтелекту виявиться дорогою помилкою. Експерти прогнозують, що до 2029 року бізнес буде змушений повертати працівників на попередні посади, але вже із вищими зарплатними вимогами.

Аналітики вказують, що до 2027 року 75% організацій, які розраховували на економію за рахунок заміни людей алгоритмами, програють конкурентам. Успіху досягнуть ті компанії, які інвестують заощаджені кошти в модернізацію та навчання власних співробітників.

Коли керівники бізнесу та IT-підрозділів озирнуться на ранню еру ШІ, вони зрозуміють, що їхньою найбільшою помилкою була віра в те, що метою є автоматизація роботи, тоді як справжньою можливістю було підсилення потенціалу працівників,

– прокоментував віцепрезидент та аналітик Gartner Торі Полман.

Експерт наголошує, що керівники повинні терміново переосмислити підходи до використання новітніх технологій у робочих процесах.

Конкурентну перевагу отримають ті IT-директори та керівники бізнесу, які створять адаптовану під ШІ організацію, де цінність штучного інтелекту зростає завдяки зміні ролей та усуненню бар'єрів між робочими процесами,

– додав Торі Полман.

Стратегія перерозподілу талантів

У Gartner радять компаніям невідкладно змінити курс та впровадити стратегію перерозподілу талантів. Вона передбачає використання алгоритмів для звільнення працівників від рутинних завдань і перенаправлення їхніх сил на складніші напрямки.

Штучний інтелект демонструє найкращі результати тоді, коли підсилює прийняття рішень, творчість і лідерські якості людей, а не замінює їх заради сумнівної економії.