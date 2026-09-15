Ошибка автоматизации и новые затраты для бизнеса

Как сообщает издание TechRadar со ссылкой на отчет аналитической компании Gartner, слепая погоня за сокращением расходов с помощью искусственного интеллекта окажется дорогостоящей ошибкой. Эксперты прогнозируют, что к 2029 году бизнес будет вынужден возвращать сотрудников на прежние должности, но уже с более высокими зарплатными требованиями.

Аналитики отмечают, что к 2027 году 75% организаций, рассчитывавших на экономию за счет замены людей алгоритмами, проиграют конкурентам. Успеха добьются те компании, которые инвестируют сэкономленные средства в модернизацию и обучение собственных сотрудников.

Когда руководители бизнеса и IT-подразделений оглянутся на раннюю эру ИИ, они поймут, что их самой большой ошибкой была вера в то, что целью является автоматизация работы, тогда как настоящей возможностью было усиление потенциала сотрудников,

– прокомментировал вице-президент и аналитик Gartner Тори Полман.

Эксперт подчеркивает, что руководители должны срочно переосмыслить подходы к использованию новейших технологий в рабочих процессах.

Конкурентное преимущество получат те IT-директора и руководители бизнеса, которые создадут адаптированную под ИИ организацию, где ценность искусственного интеллекта растет благодаря изменению ролей и устранению барьеров между рабочими процессами,

– добавил Тори Полман.

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Стратегия перераспределения талантов

В Gartner советуют компаниям незамедлительно изменить курс и внедрить стратегию перераспределения талантов. Она предусматривает использование алгоритмов для освобождения сотрудников от рутинных задач и перенаправления их усилий на более сложные направления.

Искусственный интеллект демонстрирует наилучшие результаты тогда, когда усиливает процесс принятия решений, творчество и лидерские качества людей, а не заменяет их ради сомнительной экономии.