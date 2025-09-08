Канадський астрофотограф Рональд Бречер зробив вражаючий знімок космічного об'єкта, схожого на гігантську акулу. Це міжзоряна хмара з пилу та газу в сузір'ї Цефея, що простягається на 15 світлових років і розташована за 650 світлових років від Землі. Зображення було зроблене у липні цього року.

На знімку видно декілька об'єктів глибокого космосу, які разом створюють вигляд величезної космічної акули. Її тіло – це величезна міжзоряна хмара пилу та газу, пояснює 24 Канал з посиланням на пояснення Бречера.

Дивіться також Кривавий місяць видніється над Україною: дивовижні кадри місячного затемнення

Який має вигляд і з чого складається "космічна акула"?

Випромінювання від енергійних зірок надало хмарі форму відкритої пащі. Якщо дивитися праворуч, можна розгледіти обриси спинного та грудного плавців.



Космічна акула / Фото Рональд Бречер

Що видно на цьому фото?

Єдиним великим "оком" хижака є зірка шостої зоряної величини HD 211300. Трохи позаду "спинного плавця" видно спіральну галактику з перемичкою PGC 67671, яка виглядає як світла пляма. Сині ділянки вгорі та внизу зображення – це відбивні туманності. Вони являють собою хмари пилу та газу, частинки яких ефективно розсіюють синє світло від сусідніх зірок.

Рональд Бречер зазначив, що любить фотографувати темні туманності. За його словами, для цього потрібен досить тривалий час експозиції без місячного світла, оскільки випари туманності дуже слабкі. Він також додав, що наявність галактики та кількох синіх відбивних туманностей стала приємним бонусом.

Яке обладнання використовував фотограф?

Свій знімок Бречер зробив зі свого будинку у Гвельфі, Канада, протягом кількох ночей з 23 по 30 липня, під час першої чверті Місяця.

Він використовував рефрактор Sky-Watcher Esprit 70 EDX з астрономічною камерою QHY367C Pro. Отримані дані були оброблені за допомогою програмного забезпечення PixInsight.



Обладнання, яке використовував астрофотограф / Фото Sky-Watcher