NASA відправило у космос супертелескоп Nancy Grace Roman

NASA успішно запустило у космос новий супертелескоп Nancy Grace Roman. Апарат, який інженери колись створювали як секретний військовий супутник-шпигун, тепер досліджуватиме таємниці темної матерії, темної енергії та шукатиме тисячі нових планет за межами нашої Сонячної системи.

Від шпигунського минулого до космічних панорам

Старт відбувся на космодромі імені Кеннеді у Флориді за допомогою надважкої ракети Falcon Heavy компанії SpaceX. Цей політ відкриває нову епоху в астрофізиці, пише 24 Канал.

Цікаво, що сам космічний апарат дістався цивільним ученим майже задарма. Спочатку інженери розробляли його для програми військових супутників-шпигунів Національного управління військово-космічної розвідки США. Управління закрило проєкт через перевищення бюджету, а в 2012 році військові вирішили подарувати готову оптичну систему цивільним колегам.

Фахівці космічного агентства змінили конструкцію та перетворили військове залізо на надпотужну обсерваторію вартістю 4,3 мільярда доларів.

Телескоп повністю змінить наше уявлення про Всесвіт,

– прокоментувала керівниця наукового директорату NASA Нікі Фокс.

Космічний гігант на заміну ветеранам

Телескоп отримав ім'я на честь Ненсі Грейс Роман – першої головної астрономки NASA, яку астрономи називають "мамою Габбла". Нова обсерваторія має таку ж високу чутливість, як і легендарний Hubble, але скануватиме небо приблизно в тисячу разів швидше. Наприклад, Roman здатний створити повну карту нашої галактики всього за один місяць. Старому телескопу Hubble для виконання аналогічного завдання знадобилося б ціле століття.

Інженери оснастили апарат інфрачервоною камерою на 300 мегапікселів та унікальним коронографом. Останній прилад дозволить заблокувати яскраве світло далеких зірок, щоб учені могли безпосередньо розгледіти слабке світло планет-гігантів розміром із Юпітер і детально проаналізувати хімічний склад їхніх атмосфер.

Щодня телескоп надсилатиме на Землю 1,4 терабайта інформації. Це рекордний обсяг даних серед усіх наукових місій агентства. Для їхньої обробки фахівці планують задіяти штучний інтелект та залучити тисячі волонтерів.

Подорож у невідоме та політичні баталії

Обсерваторія тримає курс на точку Лагранжа L2, яка розташована на відстані близько 1,6 мільйона кілометрів від нашої планети. Подорож триватиме приблизно 100 днів. У цій зоні сили тяжіння Землі та Сонця врівноважують одна одну, що дозволяє утримувати космічний апарат на місці з мінімальними витратами палива. Розрахунковий термін роботи обсерваторії становить 5 років, проте запасу палива може вистачити ще на стільки ж.

Головне завдання місії полягає у дослідженні темної матерії та темної енергії. Разом вони складають близько 95% (27% припадає на темну матерію та 68% – на темну енергію) усього нашого Всесвіту, тоді як звичайна речовина – зірки, планети і ми з вами – займає лише приблизно 5%. Науковці хочуть розгадати, яка саме сила прискорює розширення космосу. Крім того, Roman має знайти понад 100 тисяч нових планет за межами нашої системи.

Цікаво, що сам телескоп дивом з'явився на світ. Адміністрація президента Дональда Трампа кілька разів намагалася згорнути цей проєкт або сильно урізати його фінансування. Проте американський Конгрес щоразу рятував розробку. Попри всі перешкоди, інженери зібрали та запустили апарат на дев'ять місяців раніше запланованого графіка.

Перші дивовижні космічні панорами від нової обсерваторії людство побачить уже на початку 2027 року.