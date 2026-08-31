От шпионского прошлого до космических панорам

Запуск состоялся на космодроме имени Кеннеди во Флориде с помощью сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Этот полет открывает новую эпоху в астрофизике, пишет 24 Канал.

Интересно, что сам космический аппарат достался гражданским ученым практически даром. Изначально инженеры разрабатывали его для программы военных шпионских спутников Национального управления военно-космической разведки США. Управление закрыло проект из-за превышения бюджета, а в 2012 году военные решили подарить готовую оптическую систему гражданским коллегам.

Специалисты космического агентства изменили конструкцию и превратили военное оборудование в сверхмощную обсерваторию стоимостью 4,3 миллиарда долларов.

Телескоп полностью изменит наше представление о Вселенной,

– прокомментировала руководитель научного директората NASA Ники Фокс.

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Космический гигант на смену ветеранам

Телескоп получил имя в честь Нэнси Грейс Роман – первой главной астрономки NASA, которую астрономы называют "мамой Хаббла". Новая обсерватория обладает такой же высокой чувствительностью, как и легендарный "Хаббл", но будет сканировать небо примерно в тысячу раз быстрее. Например, "Роман" способен составить полную карту нашей галактики всего за один месяц. Старому телескопу "Хаббл" для выполнения аналогичной задачи понадобилось бы целое столетие.

Инженеры оснастили аппарат инфракрасной камерой на 300 мегапикселей и уникальным коронографом. Последний прибор позволит заблокировать яркий свет далеких звезд, чтобы ученые могли непосредственно разглядеть слабый свет планет-гигантов размером с Юпитер и детально проанализировать химический состав их атмосфер.

Ежедневно телескоп будет отправлять на Землю 1,4 терабайта информации. Это рекордный объем данных среди всех научных миссий агентства. Для их обработки специалисты планируют задействовать искусственный интеллект и привлечь тысячи волонтеров.

Путешествие в неизвестное и политические баталии

Обсерватория держит курс на точку Лагранжа L2, расположенную на расстоянии около 1,6 миллиона километров от нашей планеты. Путешествие продлится примерно 100 дней. В этой зоне силы притяжения Земли и Солнца уравновешивают друг друга, что позволяет удерживать космический аппарат на месте с минимальными затратами топлива. Расчетный срок работы обсерватории составляет 5 лет, однако запаса топлива может хватить еще на столько же.

Главная задача миссии заключается в исследовании темной материи и темной энергии. Вместе они составляют около 95 % (27 % приходится на темную материю и 68 % – на темную энергию) всей нашей Вселенной, тогда как обычная материя – звезды, планеты и мы с вами – занимает лишь примерно 5%. Ученые хотят разгадать, какая именно сила ускоряет расширение космоса. Кроме того, Roman должен обнаружить более 100 тысяч новых планет за пределами нашей системы.

Интересно, что сам телескоп чудом увидел свет. Администрация президента Дональда Трампа несколько раз пыталась свернуть этот проект или значительно сократить его финансирование. Однако американский Конгресс каждый раз спасал проект. Несмотря на все препятствия, инженеры собрали и запустили аппарат на девять месяцев раньше запланированного срока.

Первые удивительные космические панорамы от новой обсерватории человечество увидит уже в начале 2027 года.