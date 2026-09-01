Полювання на темну матерію та інопланетян: куди тримає курс новий космічний флагман NASA

Новітній космічний телескоп NASA, названий на честь Ненсі Грейс Роман успішно розпочав свою подорож у глибокий космос після запуску на ракеті компанії SpaceX. Ця унікальна обсерваторія має розкрити таємниці темної матерії та знайти тисячі нових планет за межами нашої Сонячної системи.

Тривала космічна подорож та унікальна орбіта

Попереду у гігантського апарата довжиною 12,7 метра лежить довгий шлях до точки призначення. Телескоп не залишатиметься на навколоземній орбіті, а попрямує до особливої точки Лагранжа L2 на відстані близько 1,5 мільйона кілометрів від Землі. Ця подорож забере приблизно 30 днів, пише Space.

Особлива циліндрична форма обсерваторії допомагатиме блокувати небажане світло від нашого світила, Землі та Місяця, а значне віддалення дозволить тримати чутливі прилади в постійному холоді. Така температурна стабільність забезпечить у десять разів кращу якість даних, ніж у легендарного телескопа Габбл.

При цьому розробники запевнили, що новий апарат і відомий телескоп Джеймс Вебб не зіштовхнуться, адже орбіта нової обсерваторії навколо точки L2 буде значно більшою за орбіту Місяця.

У цьому особливому місці в космосі гравітаційні сили балансують так, щоб утримувати об'єкти на стійких орбітах із дуже малою допомогою,

– прокоментував представник NASA.

Налаштування приладів та революційні інструменти

Після прибуття на місце інженери розпочнуть тривалий процес тестування всіх систем і наукового обладнання. Головну силу місії складають два інноваційні прилади:

Перший – це ширококутна інфрачервона камера на 300 мегапікселів , яка дозволить астрономам зазирнути далеко в минуле Всесвіту. Вона покаже ранні етапи розвитку космосу та допоможе зрозуміти, як саме він розширювався протягом мільярдів років.

, яка дозволить астрономам зазирнути далеко в минуле Всесвіту. Вона покаже ранні етапи розвитку космосу та допоможе зрозуміти, як саме він розширювався протягом мільярдів років. Другим приладом став унікальний коронограф, який за своїми можливостями перевершує всі раніше запущені аналоги. Цей пристрій блокуватиме яскраве світло далеких зірок, завдяки чому астрономи зможуть розгледіти планети, які світяться в мільярд разів слабше за свої материнські світила.

Форма Roman, схожа на барило, допоможе блокувати небажане світло від Сонця, Землі та Місяця, а віддалене розташування космічного апарата допоможе підтримувати інструменти в охолодженому стані,

– додав представник NASA.

П'ятирічна місія та надії на майбутнє

Нова обсерваторія має розпочати повноцінну наукову роботу на початку 2027 року, зазначають у некомерційній організації Планетарне товариство. Вчені розрахували програму досліджень щонайменше на 5 років, проте вони сподіваються на значно довший термін служби.

Історія знає багато прикладів, коли космічні обсерваторії працювали набагато довше за гарантійні терміни. Наприклад, рентгенівська обсерваторія Чандра успішно функціонує на орбіті вже понад 25 років, попри фінансові труднощі. А легендарний телескоп Габбл продовжує надсилати дивовижні знімки навіть через 36 років після свого запуску завдяки регулярним місіям обслуговування.

Астрономи сподіваються, що новий флагман зможе перевершити ці досягнення та відкриє людству небачені досі куточки всесвіту.