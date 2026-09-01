Длительное космическое путешествие и уникальная орбита

Впереди гигантского аппарата длиной 12,7 метра лежит долгий путь до точки назначения. Телескоп не будет оставаться на околоземной орбите, а направится к особой точке Лагранжа L2 на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли. Это путешествие займет примерно 30 дней, пишет Space.

Особая цилиндрическая форма обсерватории поможет блокировать нежелательный свет от нашего светила, Земли и Луны, а значительное удаление позволит поддерживать чувствительные приборы в постоянном холоде. Такя температурная стабильность обеспечит в десять раз лучшее качество данных, чем у легендарного телескопа "Хаббл".

При этом разработчики заверили, что новый аппарат и известный телескоп Джеймса Уэбба не столкнутся, ведь орбита новой обсерватории вокруг точки L2 будет значительно больше орбиты Луны.

В этом особом месте в космосе гравитационные силы уравновешивают друг друга так, что объекты удерживаются на устойчивых орбитах практически без посторонней помощи,

– прокомментировал представитель NASA.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Настройка приборов и революционные инструменты

По прибытии на место инженеры начнут длительный процесс тестирования всех систем и научного оборудования. Основную силу миссии составляют два инновационных прибора:

Первый – это широкоугольная инфракрасная камера на 300 мегапикселей , которая позволит астрономам заглянуть далеко в прошлое Вселенной. Она покажет ранние этапы развития космоса и поможет понять, как именно он расширялся на протяжении миллиардов лет.

, которая позволит астрономам заглянуть далеко в прошлое Вселенной. Она покажет ранние этапы развития космоса и поможет понять, как именно он расширялся на протяжении миллиардов лет. Вторым прибором стал уникальный коронограф, который по своим возможностям превосходит все ранее запущенные аналоги. Это устройство будет блокировать яркий свет далеких звезд, благодаря чему астрономы смогут разглядеть планеты, светящиеся в миллиард раз слабее своих материнских светил.

Форма "Романа", похожая на бочку, поможет блокировать нежелательный свет от Солнца, Земли и Луны, а удаленное расположение космического аппарата поможет поддерживать приборы в охлажденном состоянии,

– добавил представитель NASA.

Пятилетняя миссия и надежды на будущее

Новая обсерватория должна начать полноценную научную работу в начале 2027 года, отмечают в некоммерческой организации "Планетарное общество". Ученые рассчитали программу исследований как минимум на 5 лет, однако они надеются на значительно более длительный срок службы.

История знает много примеров, когда космические обсерватории работали гораздо дольше гарантийных сроков. Например, рентгеновская обсерватория "Чандра" успешно функционирует на орбите уже более 25 лет, несмотря на финансовые трудности. А легендарный телескоп "Хаббл" продолжает присылать удивительные снимки даже спустя 36 лет после своего запуска благодаря регулярным миссиям технического обслуживания.

Астрономы надеются, что новый флагман сможет превзойти эти достижения и откроет человечеству невиданные до сих пор уголки Вселенной.