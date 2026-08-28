Цей космічний апарат повинен був урятувати цінний супутник, але зазнав невдачі: коли він упаде

Відомий космічний телескоп Swift, який два десятиліття досліджував найпотужніші вибухи у Всесвіті, невдовзі неконтрольовано впаде на Землю. Це сталося після того, як приватна рятувальна місія, яка мала підняти обсерваторію на безпечну орбіту, зазнала повної невдачі.

Остання надія легендарної обсерваторії

Космічна агенція NASA запустила обсерваторію Swift у листопаді 2004 року. Протягом двадцяти років цей апарат за допомогою трьох телескопів успішно фіксував гамма-спалахи та інші загадкові космічні події. Проте наукова місія офіційно завершилася, а через високу сонячну активність орбіта апарата почала стрімко знижуватися, що прискорило його падіння, пише Space.

У вересні 2025 року NASA оголосила терміновий збір пропозицій для порятунку обсерваторії. Космічний корабель потребував негайного підняття орбіти, інакше щільні шари атмосфери прирекли б його на згоряння. На заклик відгукнулася компанія Katalyst Space Technologies з Аризони, яка отримала контракт від уряду на суму 30 мільйонів доларів. Фахівці у рекордно стислі терміни створили роботизований рятувальний апарат під назвою LINK, який запустили у космос 3 липня. Проте одразу після виходу на орбіту у LINK виникли критичні проблеми з системою орієнтації, через що фахівці скасували заплановану зустріч із телескопом.

Це не той результат, якого ми прагнули, але, я вважаю, дуже важливо визнати безпрецедентний масштаб місії. Це була амбітна місія з високим рівнем ризику та великою винагородою, під час якої ми спроєктували, зібрали та запустили космічного робота всього за дев'ять місяців,

– прокоментував генеральний директор компанії Katalyst Space Technologies Гоні Лі в ефірі телеканалу CNN News Central.

Він додав, що команді просто не вистачило часу, адже на розробку та запуск апарата розробники витратили всього дев'ять місяців. Якби вони мали у своєму розпорядженні хоча б рік, результат міг бути зовсім іншим.

Де та коли чекати падіння уламків

Тепер Swift неконтрольовано падає на Землю. Офіційна представниця NASA Аліса Фішер повідомила, що обсерваторія увійде в атмосферу не раніше жовтня. Більша частина апарата, суха маса якого становить 613 кілограмів, згорить під час падіння, тому небезпека для людей на планеті є мінімальною.

Проте окремі міцні уламки все ж можуть досягти поверхні Землі. Старший науковий співробітник компанії LeoLabs Даррен Макнайт припустив, що оптичні лінзи та міцні титанові баки телескопа здатні вціліти. Офіційні звіти про термостійкість елементів обсерваторії поки що не оприлюднили.

Супутник має нахил орбіти 21 градус, тому він може увійти в атмосферу в будь-якій точці між 21 градусом північної та 21 градусом південної широти,

– розповів аспірант Університету Британської Колумбії Юен Райт.

Вчений пояснив, що більшість уламків найімовірніше впаде в океан. Попри це, існує невелика ймовірність того, що металеві деталі влучать у заселені райони. Кожного року кількість неконтрольованих падінь супутників зростає, тому ризик для мешканців планети постійно збільшується.