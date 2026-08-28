Последняя надежда легендарной обсерватории

Космическое агентство NASA запустило обсерваторию Swift в ноябре 2004 года. В течение двадцати лет этот аппарат с помощью трех телескопов успешно фиксировал гамма-вспышки и другие загадочные космические явления. Однако научная миссия официально завершилась, а из-за высокой солнечной активности орбита аппарата начала стремительно снижаться, что ускорило его падение, пишет Space.

В сентябре 2025 года NASA объявила о срочном сборе предложений по спасению обсерватории. Космический аппарат нуждался в немедленном повышении орбиты, иначе плотные слои атмосферы обрекли бы его на сгорание. На призыв откликнулась компания Katalyst Space Technologies из Аризоны, которая получила контракт от правительства на сумму 30 миллионов долларов. Специалисты в рекордно сжатые сроки создали роботизированный спасательный аппарат под названием LINK, который запустили в космос 3 июля. Однако сразу после выхода на орбиту у LINK возникли критические проблемы с системой ориентации, поэтому специалисты отменили запланированную встречу с телескопом.

Это не тот результат, к которому мы стремились, но, как мне кажется, очень важно признать беспрецедентный масштаб миссии. Это была амбициозная миссия с высоким уровнем риска и большим вознаграждением, в ходе которой мы спроектировали, собрали и запустили космического робота всего за девять месяцев,

– прокомментировал генеральный директор компании Katalyst Space Technologies Гони Ли в эфире телеканала CNN News Central.

Он добавил, что команде просто не хватило времени, ведь на разработку и запуск аппарата разработчики потратили всего девять месяцев. Если бы у них было в распоряжении хотя бы год, результат мог бы быть совсем другим.

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Где и когда ожидать падения обломков

Теперь Swift неконтролируемо падает на Землю. Официальный представитель NASA Алиса Фишер сообщила, что обсерватория войдет в атмосферу не раньше октября. Большая часть аппарата, сухая масса которого составляет 613 килограммов, сгорит при падении, поэтому опасность для людей на планете минимальна.

Однако отдельные прочные обломки все же могут достичь поверхности Земли. Старший научный сотрудник компании LeoLabs Даррен Макнайт предположил, что оптические линзы и прочные титановые баки телескопа способны уцелеть. Официальные отчеты о термостойкости элементов обсерватории пока не обнародованы.

Спутник имеет наклон орбиты 21 градус, поэтому он может войти в атмосферу в любой точке между 21 градусом северной и 21 градусом южной широты,

– рассказал аспирант Университета Британской Колумбии Юэн Райт.

Ученый пояснил, что большинство обломков, скорее всего, упадет в океан. Несмотря на это, существует небольшая вероятность того, что металлические детали попадут в населенные районы. С каждым годом количество неконтролируемых падений спутников растет, поэтому риск для жителей планеты постоянно увеличивается.