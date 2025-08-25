Apple ініціювала судовий процес проти свого колишнього інженера та китайського технологічного гіганта Oppo. Компанія стверджує, що її ексспівробітник, який працював над створенням розумних годинників, цілеспрямовано збирав і передавав комерційні таємниці компанії своєму новому роботодавцю.

Як відбувалася крадіжка технологій?

У центрі судового позову опинився Чен Ші, який з січня 2020 по червень 2025 року обіймав посаду архітектора сенсорних систем у команді розробників Apple Watch. Згідно з документом, поданим Apple, Ші вступив у змову з компанією Oppo з метою викрадення інтелектуальної власності американської корпорації, пише 24 Канал.

Інженер почав працювати в Oppo ще у квітні 2025 року, проте приховав цей факт від свого американського роботодавця. Коли він звільнявся у червні, то повідомив колегам, що повертається до Китаю, аби доглядати за літніми батьками, і не планує шукати нову роботу. Насправді ж на той момент він уже отримав посаду в Oppo.

Перед своїм звільненням Ші, за даними Apple, провів десятки індивідуальних зустрічей з членами команди Apple Watch, щоб зібрати якомога більше інформації про їхню роботу над оптичними датчиками, сенсорами температури та ЕКГ.

Крім того, в позові зазначається, що інженер завантажив 63 файли із захищеної теки Apple на зовнішній USB-накопичувач.

Його підозрілу активність доповнили пошукові запити в інтернеті, серед яких були "як повністю стерти дані з MacBook" та "чи може хтось побачити, що я відкривав файл на спільному диску".

Найбільш вагомим доказом у справі може стати листування Чена Ші з віцепрезидентом Oppo з питань охорони здоров'я. В одному з повідомлень майбутнім роботодавцям Ші нібито написав, що намагатиметься "зібрати якомога більше інформації" про технології Apple, пов'язані з датчиками для моніторингу здоров'я. У відповідь представник Oppo написав "добре" і надіслав емодзі "OK". Саме тому Oppo також виступає відповідачем у справі, оскільки, на думку Apple, компанія не лише не заперечила проти неправомірних дій інженера, а й заохочувала їх.

Представники Oppo вже відреагували на звинувачення. У заяві для ЗМІ компанія повідомила, що не знайшла жодних доказів, які б пов'язували ці звинувачення з поведінкою співробітника під час його роботи в Oppo. Китайський гігант також категорично заперечує незаконне привласнення комерційних таємниць Apple.

Це не перший випадок, коли Apple вдається до юридичних дій проти своїх колишніх співробітників. Наприклад, раніше цього літа компанія подала до суду на інженера-конструктора, звинувативши його у викраденні комерційних секретів, пов'язаних з гарнітурою Vision Pro, та передачі їх своєму новому роботодавцю, компанії Snap.