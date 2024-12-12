Штучний інтелект повертає голос людям з боковим аміотрофічним склерозом

ШІ перестав бути просто цікавою забавкою чи абстрактною технологією майбутнього. Тепер це потужний інструмент, що змінює життя: відновлює можливості, руйнує обмеження і повертає людям те, що здавалося назавжди втраченим. Одним із найперших застосувань технологій штучного інтелекту, до якого прагнули люди, є сфера здоров'я, де кожна інновація змінює правила гри. Ось що зробила компанія Lenovo.

Як ШІ повертає можливість говорити

Одним із прикладів того, як штучний інтелект може допомогти у сфері здоров'я, за винятком прямих досліджень, є представлена Lenovo технологічна система, що повертає пацієнтам з важкими нейродегенеративними захворюваннями найбазовішу здібність – спілкуватися, розповідати історії та висловлювати емоції. 24 Канал поговорив з Миколою Антонюком, керівником напряму комерційних пристроїв Lenovo в Україні. Він розповів про роботу цієї технології, інтеграцію ШІ та зміни в житті пацієнтів, які скористалися розробкою.

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Уявіть, що ви не можете промовити жодного слова, розповісти казку перед сном дітям або просто сказати "я тебе люблю" дружині. Саме таку реальність щодня переживають люди з боковим аміотрофічним склерозом (БАС) та низкою інших важких нейродегенеративних захворювань,

– каже Микола Антонюк.

Бічний аміотрофічний склероз — неврологічне захворювання, яке поступово руйнує нервову систему, позбавляючи людину здатності рухатися, говорити, а згодом — навіть дихати. Саме люди з БАС, як ніхто інший, розуміють, що комунікація — це не просто обмін інформацією, а вкрай важлива частина емоційного зв'язку та духовної близькості.

Коли хвороба відбирає можливість говорити, сучасні розробки у сфері штучного інтелекту допомагають її повернути та відновити звичний рівень комунікації з рідними. Завдяки технологіям на базі ШІ, люди з БАС можуть отримати можливість не просто спілкуватися, а робити це так, ніби хвороба ніколи не забирала їхній голос.

Технологічну систему розробили фахівці компанії Lenovo спільно з науковцями фундації Скотта-Моргана. Презентація відбулась на щорічній конференції Lenovo Tech World 2024, де були представлені перші результати тестування.

Розроблене рішення — це складна екосистема, яка об'єднує кілька передових технологій:

Персоналізовані голоси : за допомогою ШІ, навіть короткі аудіозаписи можуть бути використані для створення копії природного та емоційно виразного голосу пацієнта;

: за допомогою ШІ, навіть короткі аудіозаписи можуть бути використані для створення копії природного та емоційно виразного голосу пацієнта; Аватари : генерація реалістичних зображень людей, які природно передають їхню міміку;

: генерація реалістичних зображень людей, які природно передають їхню міміку; Відстеження погляду: камери дають змогу управляти інтерфейсом за допомогою очей;

Ключовий компонент — здатність максимально природно відтворювати голос людини, використовуючи навіть мінімальні архівні записи. На відміну від попередніх технологій, які пропонували монотонне, роботизоване мовлення, сучасний ШІ дозволяє зберегти унікальну інтонацію людини, її тембр та емоційне забарвлення голосу.

Рішення працює на базі планшета ThinkPad X12, який легко кріпиться до різних поверхонь — від кухонного столу до крісла колісного. Розробники кажуть, що прагнули створити максимально інтуїтивний та зручний інструмент комунікації, який не потребує складних налаштувань і доступний користувачам з різним рівнем технічної підготовки.

Під час Lenovo Tech World 2024, захисниця прав людей з інвалідністю та пацієнтка з БАС Ерін Тейлор представила технологію, використовуючи власний голос, відтворений штучним інтелектом.

Говорити власним голосом, яким він звучав до діагнозу, — неймовірно. Я знаходжу нові сили та надію, коли бачу, що стає можливим завдяки технологіям, особливо останнім досягненням у сфері штучного інтелекту. Це не лише повертає мені голос, а й дозволяє брати участь у створенні технологій, які змінюють життя інших,

– каже Ерін Тейлор.

Що говорять люди з БАС

За статистикою, понад 500 мільйонів людей у світі живуть із комунікативними обмеженнями, спричиненими нейродегенеративними захворюваннями. Для кожного з них ця технологія — шанс бути почутими, можливість відновити втрачений зв'язок з рідними та світом. Для багатьох батьків з важкими захворюваннями можливість спілкування з дітьми — найбільша мрія.

"Коли я дізнався про діагноз, найбільше боявся, що ніколи більше не заспіваю колискову своїм дітям, — розповідає один з перших користувачів технології, батько двох дітей. — Тепер я можу не лише говорити, а й співати, розповідати історії. Моя хвороба більше не може позбавити мене можливості бути батьком".

Ще один учасник програми, якому випала нагода тестувати технологію, зізнається: "Це більше, ніж просто черговий ґаджет. Це повернення мого "Я". Коли я можу висловити найтонші емоції, посміхнутися на екрані, передати інтонацію — я знову відчуваю себе людиною, а не лише пацієнтом".

Кожен користувач технології сприймає її по-своєму, але об'єднує всіх одне — повернення відчуття власної гідності, каже Микола Антонюк. Це великий крок до гуманізації технологій, які можуть змінити життя мільйонів людей. Хоча вона ще тестується, потенціал уже вражає. Це не просто про голос — це про повернення можливості виразити себе, бути почутим і відчути свою присутність у світі.