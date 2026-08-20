LG створила OLED-технологію, яка може збільшити термін служби дисплеїв у 2,4 раза

LG Display представила новий спосіб виробництва OLED-панелей, який може змінити їхні ключові характеристики. Технологія обіцяє одночасно збільшити яскравість, знизити енергоспоживання та продовжити термін служби дисплеїв.

Компанія LG Display представила технологію FLiPP, яку називає одним із наступних кроків у розвитку OLED-дисплеїв. За заявою виробника, новий метод може зробити панелі значно довговічнішими порівняно з традиційною технологією виробництва. Про це пише Digitaltrends.

Що змінить нова технологія LG?

За однакових умов експлуатації OLED-дисплеї з FLiPP потенційно можуть працювати у 2,4 раза довше, ніж панелі, виготовлені із застосуванням традиційних тонких металевих масок. При цьому технологія має не лише збільшити термін служби. LG Display заявляє про можливість підвищити яскравість у 1,6 раза та одночасно скоротити споживання електроенергії приблизно на 13%.

Першими категоріями пристроїв, для яких компанія планує використовувати FLiPP, стануть монітори та планшети. Це означає, що саме комп'ютерні дисплеї можуть першими продемонструвати, наскільки заявлені переваги працюють у реальних умовах.

Водночас поки йдеться лише про технологію, а не про готові продукти. LG Display ще не оголосила конкретних виробників моніторів чи планшетів, які використовуватимуть FLiPP, і не назвала дату початку комерційних продажів.

Як FLiPP змінює виробництво OLED?

Традиційне виробництво OLED-панелей передбачає використання тонких металевих масок. Вони потрібні для того, щоб розміщувати червоні, зелені та сині органічні матеріали у точно визначених місцях на поверхні дисплея.

Однак зі збільшенням розміру панелей цей метод стикається з певними обмеженнями. LG Display зазначає, що великі металеві маски можуть прогинатися. Через це виникають проблеми з точністю розташування матеріалів, а також дефекти, пов'язані зі змішуванням кольорів.

FLiPP працює за іншим принципом. Технологія відмовляється від використання металевої маски.

Замість цього матеріали для червоних, зелених і синіх субпікселів наносять послідовно. Потім за допомогою ультрафіолетового світла та фотолітографії видаляють непотрібні ділянки матеріалу.

Такий підхід дозволяє збільшити корисну площу пікселів приблизно на 55%. За задумом LG, додатковий простір можна використати для підвищення яскравості та довговічності панелі без необхідності збільшувати її енергоспоживання.

Чому LG почне з моніторів і планшетів?

FLiPP може дати виробнику більшу свободу під час створення панелей різного розміру та роздільної здатності.

За даними LG Display, технологія теоретично може застосовуватися для дисплеїв діагоналлю від 1 до 100 дюймів. Однак першими пристроями на комерційному шляху компанія називає саме монітори та планшети.

Для моніторів це може бути особливо цікаво через характер їхнього використання. OLED-панелі поступово поширюються на ринку комп'ютерних дисплеїв, але виробникам необхідно враховувати довговічність, яскравість та енергоспоживання.

Якщо заявлені характеристики FLiPP підтвердяться після запуску масового виробництва, технологія може допомогти LG зробити OLED-монітори більш практичними для тривалого використання. Водночас покупці зможуть оцінити не лише цифри у характеристиках. Важливо буде зрозуміти, чи помітна різниця у повсякденній роботі – наприклад, чи справді збільшення яскравості та довговічності дає відчутну перевагу над сучасними OLED-панелями.

Чи здешевить FLiPP виробництво?

LG Display заявляє, що новий процес може покращити не лише характеристики самих панелей, а й ефективність їхнього виробництва.

Технологія дозволяє використовувати цілу підкладку зі скла покоління 8.5, не розрізаючи її на менші частини на ранньому етапі виробничого процесу. За оцінкою компанії, для панелей із характеристиками, еквівалентними ноутбучним дисплеям, це може підвищити ефективність використання скла максимум на 64%.

Теоретично краща ефективність виробництва може допомогти зменшити витрати на виготовлення дисплеїв. Однак це не означає автоматичного зниження цін для покупців. Кінцева вартість монітора або планшета залежатиме від багатьох інших факторів, тому виробничу економію LG може використати не лише для здешевлення продуктів, а й для збільшення маржі або фінансування інших витрат.

Коли з'являться перші FLiPP-монітори?

Наразі FLiPP залишається технологічною розробкою LG Display, а не готовим продуктом, який можна придбати.

Компанія поки не назвала конкретних партнерів серед виробників моніторів та планшетів. Також невідомо, коли саме перші пристрої з новими OLED-панелями надійдуть у продаж. Тому заявлені показники поки не можна оцінювати як характеристики конкретного серійного монітора. LG ще належить довести, що переваги FLiPP зберігаються після переходу від лабораторної технології до масштабного виробництва.

Особливо важливо буде перевірити, чи вдасться компанії зберегти заявлене збільшення терміну служби у 2,4 раза, приріст яскравості у 1,6 раза та скорочення енергоспоживання на 13%.

Перші комерційні монітори та планшети з FLiPP фактично стануть головним випробуванням технології. Саме вони покажуть, чи здатна нова система не просто покращити характеристики OLED на папері, а й дати користувачам помітну перевагу під час реального використання.