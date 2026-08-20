Компания LG Display представила технологию FLiPP, которую называет одним из следующих шагов в развитии OLED-дисплеев. По заявлению производителя, новый метод может значительно увеличить срок службы панелей по сравнению с традиционной технологией производства. Об этом пишет Digitaltrends.

Что изменит новая технология LG?

При одинаковых условиях эксплуатации OLED-дисплеи с технологией FLiPP потенциально могут работать в 2,4 раза дольше, чем панели, изготовленные с использованием традиционных тонких металлических масок. При этом технология должна не только увеличить срок службы. LG Display заявляет о возможности повысить яркость в 1,6 раза и одновременно сократить потребление электроэнергии примерно на 13%.

Первыми категориями устройств, для которых компания планирует использовать FLiPP, станут мониторы и планшеты. Это означает, что именно компьютерные дисплеи могут первыми продемонстрировать, насколько заявленные преимущества работают в реальных условиях.

В то же время речь пока идет только о технологии, а не о готовых продуктах. LG Display еще не объявила конкретных производителей мониторов или планшетов, которые будут использовать FLiPP, и не назвала дату начала коммерческих продаж.

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Как FLiPP меняет производство OLED?

Традиционное производство OLED-панелей предполагает использование тонких металлических масок. Они нужны для того, чтобы размещать красные, зеленые и синие органические материалы в точно определенных местах на поверхности дисплея.

Однако с увеличением размера панелей этот метод сталкивается с определенными ограничениями. LG Display отмечает, что большие металлические маски могут прогибаться. Из-за этого возникают проблемы с точностью расположения материалов, а также дефекты, связанные со смешиванием цветов.

FLiPP работает по другому принципу. Технология отказывается от использования металлической маски.

Вместо этого материалы для красных, зеленых и синих субпикселей наносятся последовательно. Затем с помощью ультрафиолетового света и фотолитографии удаляются ненужные участки материала.

Такой подход позволяет увеличить полезную площадь пикселей примерно на 55%. По замыслу LG, дополнительное пространство можно использовать для повышения яркости и долговечности панели без необходимости увеличивать ее энергопотребление.

Почему LG начнет с мониторов и планшетов?

FLiPP может дать производителю большую свободу при создании панелей различного размера и разрешения.

По данным LG Display, технология теоретически может применяться для дисплеев диагональю от 1 до 100 дюймов. Однако первыми устройствами, которые появятся на рынке, компания называет именно мониторы и планшеты.

Для мониторов это может быть особенно интересно в силу особенностей их использования. OLED-панели постепенно завоевывают рынок компьютерных дисплеев, но производителям необходимо учитывать долговечность, яркость и энергопотребление.

Если заявленные характеристики FLiPP подтвердятся после запуска массового производства, эта технология может помочь LG сделать OLED-мониторы более практичными для длительного использования. В то же время покупатели смогут оценить не только цифры в характеристиках. Важно будет понять, заметна ли разница в повседневной работе – например, действительно ли увеличение яркости и долговечности дает ощутимое преимущество перед современными OLED-панелями.

Удешевит ли FLiPP производство?

LG Display заявляет, что новый процесс может улучшить не только характеристики самих панелей, но и эффективность их производства.

Технология позволяет использовать целую подложку из стекла поколения 8,5, не разрезая ее на более мелкие части на раннем этапе производственного процесса. По оценке компании, для панелей с характеристиками, эквивалентными ноутбучным дисплеям, это может повысить эффективность использования стекла максимум на 64%.

Теоретически более высокая эффективность производства может помочь сократить затраты на изготовление дисплеев. Однако это не означает автоматического снижения цен для покупателей. Конечная стоимость монитора или планшета будет зависеть от многих других факторов, поэтому экономию на производстве LG может использовать не только для удешевления продукции, но и для увеличения маржи или финансирования других расходов.

Когда появятся первые мониторы FLiPP?

На данный момент FLiPP остается технологической разработкой LG Display, а не готовым продуктом, который можно приобрести.

Компания пока не назвала конкретных партнеров среди производителей мониторов и планшетов. Также неизвестно, когда именно первые устройства с новыми OLED-панелями поступят в продажу. Поэтому заявленные показатели пока нельзя оценивать как характеристики конкретного серийного монитора. LG еще предстоит доказать, что преимущества FLiPP сохраняются после перехода от лабораторной технологии к масштабному производству.

Особенно важно будет проверить, удастся ли компании сохранить заявленное увеличение срока службы в 2,4 раза, прирост яркости в 1,6 раза и сокращение энергопотребления на 13%.

Первые коммерческие мониторы и планшеты с FLiPP фактически станут главным испытанием для технологии. Именно они покажут, способна ли новая система не просто улучшить характеристики OLED на бумаге, но и дать пользователям заметное преимущество при реальном использовании.