Учені назвали живий організм, який міг би вижити на Марсі

Більшість планетологів сходяться на думці, що екстремальні умови Марса були б непридатні для життя, яким ми його знаємо. Однак нові дослідження показують, що лишайники можуть бути більш витривалими, ніж раніше вважалося

Чи могли б лишайники виживати на Марсі

Дослідники з Польщі виявили, що деякі види лишайників можуть витримувати умови, подібні до марсіанських, залишаючись при цьому біологічно активними. Як детально описано в дослідженні, опублікованому в журналі IMA Fungus, відкриття кидає виклик поширеній думці про те, що поверхня Червоної планети в її нинішньому стані абсолютно не придатна для існування будь-якого виду життя, повідомляє 24 Канал.

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Лишайники – вельми химерні форми життя, що складаються з різних організмів: грибів, водоростей та ціанобактерій, які перебувають у тісному біологічному партнерстві. Вони напрочуд стійкі до суворих умов навколишнього середовища, процвітаючи навіть у замерзаючих тундрах і засохлих пустелях.

Дослідники протестували два види: Diploschistes muscorum та Cetraria aculeata. Вони піддали їх атмосферним умовам, подібним до марсіанських, включаючи імітацію зміни тиску та температури повітря, протягом п'яти годин. Учені також змоделювали кількість рентгенівського випромінювання, яке Марс отримує за рік інтенсивної сонячної активності.

D. muscorum показав значно кращі результати, ніж C. aculeata: його гриб підтримував метаболізм (життєво важливі хімічні реакції, які забезпечують енергію) протягом усього експерименту.

Наше дослідження вперше продемонструвало, що метаболізм грибного партнера в лишайниковому симбіозі лишався активним, перебуваючи в середовищі, що нагадує поверхню Марса. Ми виявили, що Diploschistes muscorum здатний ефективно здійснювати метаболічні процеси та активувати захисні механізми,

– сказала Кая Скубала, провідна авторка дослідження з Ягеллонського університету.

Тож результати вказують на те, що принаймні D. muscorum потенційно може вижити на поверхні Марса.

Це дослідження кидає виклик припущенню, що іонізуюче випромінювання (форма високоенергетичного випромінювання, включаючи рентгенівське та гамма-випромінювання) на Червоній планеті є остаточною перешкодою для життя через відсутність там достатньо сильного магнітного поля та щільної атмосфери.

Хоча ніхто поки що не планує заселяти Марс лишайниками, це дослідження може допомогти зрозуміти, які види життя можуть одного дня вижити за межами Землі. Враховуючи, як сильно людство хоче колонізувати інші світи, це може бути корисним першим кроком до цієї амбітної мети.