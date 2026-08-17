Огляд Logitech G512 X – унікальної клавіатури, яка поєднує дві технології в одному пристрої

Ринок ігрових клавіатур сьогодні переживає справжню гонку. Виробники змагаються не лише у швидкості перемикачів чи якості підсвічування, а й у тому, хто запропонує більше способів кастомізації. Logitech G512 X – один із найцікавіших експериментів останніх років. Це клавіатура, яка намагається поєднати класичну механіку та сучасні магнітні аналогові перемикачі в одному корпусі.

За останні кілька років через мої руки пройшла не одна механічна клавіатура – від бюджетних моделей до дорогих кастомних рішень. Більшість із них відрізнялися деталями: одні пропонували цікаві перемикачі, інші – кращу шумоізоляцію чи якісніші кейкапи. Але загалом принцип роботи залишався незмінним.

Саме тому Logitech G512 X одразу викликає інтерес. Це один із тих пристроїв, які не просто намагаються бути швидшими чи красивішими за конкурентів, а пропонують зовсім інший підхід до взаємодії з клавіатурою.

Компанія представила новинку навесні 2026 року, зробивши ставку на технологію TMR (Tunnel Magneto Resistance) та концепцію Dual-Swap, яка дозволяє поєднувати механічні й аналогові перемикачі в одному корпусі.

Спершу це звучить як черговий маркетинговий експеримент. Але після знайомства з можливостями клавіатури стає зрозуміло, що Logitech справді спробувала створити щось нове для геймерів, які хочуть більше контролю над своїми діями в грі.

Дизайн та перше враження

Сучасні геймерські клавіатури дедалі частіше стають схожими одна на одну. Logitech G512 X приємно вибивається з цього тренду.

Клавіатура доступна у двох версіях – компактній 75% та майже повнорозмірній 98-клавішній модифікації. Наш герой – це 75-відсотковий варіант, який зберігає стрілки та функціональний ряд, але займає значно менше місця на столі.

Logitech G512 X / Фото 24 Канал

Найбільше увагу привертають дві поворотні ручки у верхній частині корпусу. Сьогодні енкодером для регулювання гучності вже нікого не здивуєш, але одразу два регулятори на клавіатурі такого формату виглядають доволі незвично. За замовчуванням один відповідає за системну гучність, інший – за яскравість RGB-підсвітки, хоча в G Hub їх можна переналаштувати під власні потреби.

Logitech G512 X / Фото 24 Канал

Ще одна цікава деталь – комплектний інструмент для зняття кейкапів і перемикачів. У більшості клавіатур він просто лежить у коробці, але тут виконує роль додаткових ніжок для зміни кута нахилу корпусу. Рішення дрібне, але показове – видно, що інженери Logitech намагалися продумати кожну дрібницю.

Корпус виконаний із пластику. Це може розчарувати з огляду на ціну пристрою, але на практиці клавіатура не справляє враження дешевої. Вона важка, монолітна й не видає порожнього дзвону під час натискань. Додатково позитивне враження створюють PBT-кейкапи подвійного лиття, які мають приємну текстуру й не повинні швидко вкриватися характерним глянцем.

Окремої згадки заслуговує RGB-панель із 33 світлодіодами вздовж переднього краю корпусу. Разом із підсвіткою клавіш вона створює дуже яскравий і водночас цілісний візуальний ефект.

Головна фішка – аналогові перемикачі

Уся концепція Logitech G512 X побудована навколо технології Dual-Swap. Саме вона робить клавіатуру настільки незвичною.

Ідея полягає в тому, що частина посадкових місць підтримує як звичайні механічні перемикачі, так і аналогові Gateron KS-20 із TMR-сенсорами. У комплекті користувач отримує дев'ять аналогових перемикачів, які можна встановити на потрібні клавіші. Найчастіше для цього використовують WASD, пробіл або стрілки.

Logitech G512 X / Фото 24 Канал

На відміну від класичних механічних перемикачів, аналогові здатні визначати глибину натискання. Це дозволяє вручну налаштовувати точку спрацьовування в діапазоні від 0,1 до 4 міліметрів. Фактично користувач сам вирішує, наскільки швидко клавіша реагуватиме на натискання.

Logitech G512 X / Фото 24 Канал

Працює і Rapid Trigger – функція, яка миттєво скидає активацію клавіші після відпускання та дозволяє швидше виконувати повторні дії. Для шутерів на кшталт Counter-Strike 2 це може стати відчутною перевагою.

SAPP Rings – цікава, але неоднозначна ідея

Разом із клавіатурою Logitech постачає спеціальні силіконові кільця SAPP.

Їх встановлюють під кейкапи для створення другої точки спрацьовування. Наприклад, легке натискання клавіші W може відповідати за ходьбу, а повне натискання – за біг. Теоретично це дуже цікава можливість для шутерів, RPG та ігор із виживанням.

Logitech G512 X / Фото 24 Канал

На практиці ж до такого підходу потрібно звикати. Друга точка спрацьовування відчувається не завжди інтуїтивно, а під час набору тексту можна випадково активувати небажану дію. Саме тому SAPP більше схожий на інструмент для ентузіастів, ніж на функцію, якою захочеться користуватися щодня.

8000 Гц – маркетинг чи реальна перевага?

Logitech G512 X підтримує частоту опитування до 8000 Гц, що забезпечує затримку лише 0,125 мілісекунди. Це один із найкращих показників серед сучасних геймерських клавіатур.

Чи помітить різницю пересічний користувач? Скоріше за все, ні.

Проте для кіберспортсменів або людей, які грають у швидкі змагальні дисципліни, додаткова швидкість відгуку може бути приємним бонусом. Важливо й те, що 8000 Гц працює як для механічних, так і для аналогових перемикачів.

Logitech G Hub – без нього нікуди

Практично всі ключові можливості G512 X розкриваються через програму Logitech G Hub.

Саме тут налаштовуються точки спрацьовування, Rapid Trigger, макроси, підсвітка, призначення енкодерів і робота SAPP Rings. Програма також дозволяє побачити, які клавіші зараз працюють у механічному режимі, а які використовують аналогові можливості.

При першому запуску користувача зустрічає детальний навчальний майстер, який пояснює всі особливості клавіатури. Це корисно, адже без такого пояснення частина функцій могла б залишитися непоміченою.

Втім, є й недолік. Без G Hub значна частина головних переваг клавіатури фактично недоступна. Це одна з найчастіших претензій до пристрою серед оглядачів.

Враження від використання

Найцікавіше в Logitech G512 X те, що вона не змушує користувача обирати між комфортом набору тексту та геймерськими можливостями.

У звичайній роботі клавіатура поводиться як якісна механіка з приємним тактильним відгуком. Клавіші натискаються впевнено, стабілізатори працюють тихо, а друкувати великі тексти комфортно навіть протягом кількох годин поспіль.

У грі ситуація змінюється. Варто встановити аналогові перемикачі на WASD і пробіл, як починаєш помічати переваги гнучкого налаштування точки спрацьовування та Rapid Trigger. Особливо це відчувається в шутерах, де важливі швидкі зміни напрямку руху.

При цьому процес заміни перемикачів максимально простий завдяки hot-swap-конструкції. Від'єднувати клавіатуру від комп'ютера не потрібно – достатньо кількох хвилин і комплектного інструмента.

Що не сподобалось

Попри всю інноваційність, клавіатура не позбавлена компромісів.

Найбільший із них – повна відсутність бездротового підключення. Logitech пояснює це високим енергоспоживанням через 8000 Гц та складну систему підсвітки, але за таку ціну багато користувачів очікували хоча б опціональну підтримку Bluetooth або радіоканалу.

Також шкода, що підставку для зап'ясть доведеться купувати окремо. А SAPP Rings, попри цікаву концепцію, навряд чи стануть функцією, яку оцінять усі користувачі.

Конкуренти

Найбільша проблема G512 X полягає в тому, що вона потрапила у дуже конкурентний сегмент.

Поруч існують:

Wooting 80HE;

Keychron K2 HE;

Razer Huntsman V3 Pro 75%.

Усі вони пропонують повноцінну реалізацію аналогових перемикачів на всій клавіатурі.

На цьому тлі рішення Logitech виглядає дещо компромісним. Так, Dual Swap додає унікальності, але багато користувачів воліли б отримати повністю аналогову клавіатуру без обмежень.

Плюси

надзвичайно низька затримка введення;

справжнє опитування 8000 герц;

підтримка Rapid Trigger;

гнучка система Dual Swap;

якісні PBT-кейкапи;

дуже широкі можливості кастомізації;

яскраве RGB-підсвічування;

багатий комплект постачання.

Мінуси

висока ціна;

аналогові функції працюють лише на частині клавіш;

пластик корпусу не відповідає преміальному сегменту;

стабілізатори могли б бути кращими;

відсутність бездротового режиму;

деякі функції потребують тривалого налаштування через G HUB.

Вердикт

Logitech G512 X – одна з найбільш незвичних клавіатур 2026 року. Вона не намагається просто бути швидшою чи красивішою за конкурентів, а пропонує новий підхід до взаємодії з клавішами завдяки поєднанню механічних і аналогових перемикачів.

Так, тут є компроміси у вигляді дротового підключення, пластикового корпусу та сильної залежності від G Hub. Але натомість користувач отримує одну з найцікавіших реалізацій аналогового керування на ринку, продуману конструкцію, чудову підсвітку та величезний простір для експериментів.

Якщо ви шукаєте просто хорошу механічну клавіатуру, варіантів вистачає. Але якщо хочеться спробувати щось справді нове й незвичне, Logitech G512 X точно заслуговує на увагу. реалізації.

Оцінка: 9/10. Це дуже сильна клавіатура для ентузіастів і геймерів, але не без недоліків, які складно ігнорувати за її ціну.